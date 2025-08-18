Reacția lui Donald Trump, când a văzut cum a venit îmbrăcat, de această dată, Volodimir Zelenski: „Așa i-am spus și eu” (VIDEO)

a ajuns la Casa Albă, luni. Chiar l-a primit. Președintele SUA a arătat către costumul omologului ucrainean și au zâmbit amândoi. Cei doi au oferit și o serie de declarații în fața presei.

Ce a spus Trump despre costumul lui Zelenski

Printre altele, un jurnalist l-a felicitat pe Zelenski pentru ținuta pe care a ales să o poarte de această dată, după ce data trecută i-a fost atrasă atenția că ar fi trebuit să vină la costum.

Zelenski s-a îmbrăcat în costum pentru prima oară de la începutul războiului. A ales un costum negru.

“Domnule președinte Zelenski, arătați uimitor în acest costum”, i-a spus jurnalistul, de față cu Trump.

“Așa i-am spus și eu, că îi stă foarte bine”, a intervenit Trump.

“Îmi cer scuze pentru ce am declarat la ultima întrevedere aici, la Biroul Oval. Este același costum purtat la summitul NATO?”, l-a întrebat jurnalistul.

“Nu, să știți că l-am schimbat”, a răspuns Zelenski.

Cu ce mesaj vine Volodimir Zelenski la negocieri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski cere o pace durabilă, subliniind că Kievul nu va renunța la teritorii și avertizând că Rusia a folosit anexările anterioare ca punct de plecare pentru noi atacuri, potrivit .

De ce cere Zelenski o pace „durabilă”

Ajuns duminică la Washington, liderul ucrainean a declarat că „toți împărtășim dorința de a pune capăt războiului rapid și în mod fiabil”, dar a insistat că pacea nu poate fi temporară sau fragilă.

El a amintit că în 2014, după ce Ucraina a fost forțată să accepte pierderea Crimeei și a unei părți din Donbas, Vladimir Putin a folosit acest fapt ca rampă pentru o nouă agresiune militară.

Care este poziția Kievului față de teritorii

Trump a sugerat liderilor europeni că un acord de pace ar putea fi posibil dacă Ucraina ar renunța la regiunea Donbas. Însă Zelenski a respins ferm această variantă, invocând Constituția țării, care interzice cedarea de teritorii.

„Pacea trebuie să fie durabilă. Nu ca acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării noastre, iar Putin a folosit acest lucru ca trambulină pentru un nou atac”, a spus Zelenski.