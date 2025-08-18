Diplomații britanici l-au instruit pe liderul de la Kiev înaintea discuției de la Casa Albă ce are loc la ora 20:00, ora României, despre cum ar trebui să discute cu Donald Trump.

Recomandările acestora vizează o atitudine bazată pe complimente adresate președintelui american, relatează Blid, citat de către .

Ce recomandă diplomații britanici

Care este rolul liderilor europeni în întâlnirea de la Washington

Sursele citate de către agenția Blid susțin că Jonathan Powell, consilierul de securitate al premierului britanic Keir Starmer, coordonează pregătirea lui Zelenski privind discuțiile cu Donald Trump.

Acesta i-ar fi sugerat să evite subiectele care ar putea provoca tensiuni între cei doi și să laude mai des eforturile lui pentru oprirea războiului din .

Totodată, liderii europeni ar fi sugerat să menționeze faptul că Europa poartă principala responsabilitate privind apărarea împotriva agresiunea ruse.

Potrivit The Guardian, Zelenski nu va fi singur la Biroul Oval. Alături de el vor fi prezenți mai mulți reprezentanți ai țărilor europene, dar și din partea NATO. Vor fi prezenți Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, dar și Emanuel Macron.

Misiunea lor va fi să-l convingă pe liderul american să își revizuiască pozițiile pro-ruse exprimate după summit-ul cu Vladimir Putin din Alaska, de pe 15 august.

Fostul consilier al lui Barack Obama, a avertizat că europenii trebuie să fie cât mai fermi:

„Nu trebuie să capituleze în fața lui Trump. El e obișnuit ca oamenii să i se supună, ceea ce Putin nu face… Zelenski are nevoie de Europa, iar Europa trebuie să demonstreze putere pentru a-i face față lui Trump”, a declarat acesta potrivit sursei citate.

În februarie, Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu Trump care s-a încheiat prin răcirea relațiilor dintre aceștia. Vicepreședintele JD Vance l-a acuzat atunci pe Trump că nu are recunoștiință față de liderul american, iar Trump i-ar fi spus direct că „nu are cărți” pentru a dicta condițiile încetării focului.