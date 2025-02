Reacția virulentă a fraților Tate, după ce Financial Times a scris că Administrația Trump a intervenit în România pentru ei: “Atacul a fost sponsorizat de USAID”

Frații au reacționat pe Rețeaua X (fostul Twitter), după ce publicația a scris că Administrația Trump face presiuni asupra României să ridice restricțiile impuse asupra lor.

Atât Andrew, cât și Tristan Tate au acuzat fosta administrație Joe Biden că se află în spatele problemelor lor din România.

„Joe Biden a fost cel care ne-a închis, în primul rând. Atacul a fost sponsorizat de USAID.

Biroul de Externe al Marii Britanii a fost foarte implicat. Niciuna dintre acuzațiile împotriva mea nu a fost vreodată reală.

Voi face o expunere care va arăta nivelurile de corupție sub democrați și în prezent încă în Europa”, a scris Andrew Tate.

It was Biden who locked us up in the first place.

USAID sponsored attack.

UK foreign office heavily involved. They want me to serve time for tweets.

None of the charges against me were ever real.

I will do an expose that will blow your minds about the levels of corruption…

— Andrew Tate (@Cobratate)