B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei

Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei

George Lupu
12 aug. 2025, 16:31
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări importante în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie / Vor fi restrânse categoriile de persoane scutite de interviul pentru reînnoirea vizei
sursa foto: freepik.com

Începând cu data de 2 septembrie 2025, vor fi introduse modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei pentru SUA fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate, potrivit unui anunț publicat de Ambasada americană.

Cuprins

  • Care sunt schimbările anunțate pentru reînnoirea vizei pentru SUA
  • Avertisment transmis de Departamentul de Stat
  • Câte vize de non-imigrant au fost eliberate în 2024

Care sunt schimbările anunțate pentru reînnoirea vizei pentru SUA

Aproape toţi care solicită reînnoirea vizei pentru SUA pentru non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii care solicită reînnoirea vizei pentru SUA vor fi scutiţi de procedură:

– solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale;

– solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;

– solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vârsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Însă, pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie de solicitanţi trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii şi anume: să depună cererea în ţara lor de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Avertisment transmis de Departamentul de Stat

Departamentul de Stat atrage atenţia că funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

Câte vize de non-imigrant au fost eliberate în 2024

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de program.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Externe
China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
Externe
Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Externe
„Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina. Am semnat cu ceilalți lideri europeni declarația care afirmă clar – pacea nu se poate construi fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei
Externe
Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina. Am semnat cu ceilalți lideri europeni declarația care afirmă clar – pacea nu se poate construi fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei
Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
Externe
Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
China a creat primul robot-antilopă cu inteligență artificială. La ce va fi folosit
Externe
China a creat primul robot-antilopă cu inteligență artificială. La ce va fi folosit
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo
Externe
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo
Atac armat în faţa unui magazin din Texas. Trei persoane au murit
Externe
Atac armat în faţa unui magazin din Texas. Trei persoane au murit
Român în Italia, victima unui accident de muncă, lăsat de angajator să agonizeze pe un câmp
Externe
Român în Italia, victima unui accident de muncă, lăsat de angajator să agonizeze pe un câmp
Trump va purta discuții cu liderii UE înainte de întâlnirea cu Putin
Externe
Trump va purta discuții cu liderii UE înainte de întâlnirea cu Putin
Ultima oră
17:24 - China îndeamnă la pace în Ucraina: „Toate părțile, inclusiv Ucraina și UE, trebuie să participe la negocieri”
17:09 - Siegfried Mureșan critică agresiunea hibridă a Moscovei asupra Republicii Moldova. „Rusia nu trebuie să câștige nici la Chișinău, nici în alte capitale europene”, consideră europarlamentarul
17:08 - Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru
17:08 - Românii au speriat litoralul bulgăresc! Autoritățile din Bulgaria au aplicat amenzi usturătoare
17:07 - Dennis Man, transfer de top la PSV Eindhoven: „Nu am stat pe gânduri..”
16:56 - Imagini desprinse din filmele de groază! Cadavrul unei femei a zăcut timp de 3 ore pe o stradă din Cluj. Ce au transmis autoritățile
16:41 - „Ne așteaptă 15 ani de distopie”. Ce a declarat Mo Gawdat, fost director al companiei Google
16:41 - Român blocat în Grecia, cu cheia încuiată în portbagaj și soția nervoasă, cere ajutor pe Facebook: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
16:37 - Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei
16:15 - Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner. Ce a transmis creatorul de modă