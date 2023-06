Rețea internațională de trafic de droguri, destructurată de polițiști / Incredibil unde au ascuns zeci de kilograme de cocaină

O rețea internațională de trafic de droguri a fost destructurată de polițiștii din Uruguay. Aceasta aducea cocaină din America de Sud în Europa, ascunzând drogurile în plăci de surf, potrivit .

Autoritățile antidrog din Spania, Portugalia și Italia au arestat trei cetățeni italieni.

Polițiștii au descoperit șase plăci de surf în interiorul cărora erau ascunse 50 de kilograme de cocaină.

Autoritățile au permis trecerea unei plăci de surf pentru a putea să ajungă la cei care o primeau.

Potrivit polițiștilor, plăcile de surf erau mult mai grele decât trebuiau să fie, motiv pentru care le-au verificat. Astfel, aceștia au găsit pachetele de cocaină în interior.

Police have broken a drug ring that smuggled cocaine hidden in surfboards bound from South America to Europe, Uruguayan officials have said.

