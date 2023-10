Rețelele de comunicații din Fâșia Gaza au picat în urma bombardamentelor israeliene. Ce spun teroriștii Hamas

UPDATE 21:00: Serviciile de internet și telefonie mobilă s-au prăbușit în Fâșia Gaza în urma unui bombardament intens, conform publicației .

Exploziile frecvente de la loviturile aeriene au luminat cerul deasupra orașului Gaza după căderea nopții, când a lovit întreruperea serviciilor de internet, fixe și mobile.

Semiluna Roșie spune că a pierdut orice contact cu sala de operații și cu echipele medicale. Se spune că se teme că oamenii nu vor mai putea contacta serviciile de ambulanță. Alte grupuri de ajutor spun că nu pot ajunge la personalul de pe teren.

Știrea inițială

Rețelele de comunicații din Fâșia Gaza au picat, în urma bombardamentelor puternice israeliene, informează publicația .

Gruparea Hamas spune că Israelul „a tăiat comunicațiile și cea mai mare parte a internetului” de-a lungul Fâșiei Gaza.

Pe rețeaua X (Twitter), NetBlocks, o organizație de supraveghere care monitorizează securitatea cibernetică și guvernarea internetului, a scris că într-adevăr, datele arată o prăbușire a conectivității în Fâșia Gaza.

„Confirmat: Datele rețelei live arată o prăbușire a conectivității în Fâșia Gaza, cu impact mare asupra Paltel, pe fondul bombardamentelor puternice; compania este ultimul operator important care a furnizat servicii, deoarece conectivitatea scade pe fondul luptelor continue cu Israelul”, au scris cei de la NetBlocks.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉

— NetBlocks (@netblocks)