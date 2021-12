Revoltă în India după ce armata a ucis din greşeală 14 civili (VIDEO)

Cel puțin 14 civili au fost uciși din greșeală în India, în nordul statului Nagaland, după ce forțele armate i-ar fi confundat pe niște mineri cu un grup de rebeli, informează Reuters.

Soldații din detașamentul Assam Rifles au tras asupra unui camion care transporta peste 30 de muncitori spre o mină de cărbune.

„Ei aveau date de la serviciile secrete despre o mişcare militantă. Când au văzut camionul, i-au confundat pe mineri cu rebelii şi au deschis focul, omorând șase dintre ei”, a declarat un oficial al poliției, sub protecția anonimatului.

După ce au aflat ce s-a întâmplat, sute de locuitori din zonă au înconjurat unitatea, au incendiat vehiculele militare și s-au confruntat violent cu trupele.

Soldaţii au ripostat şi au deschis din nou focul. Așa au mai murit încă opt civili şi un membru al forţelor de securitate. Ministerul indian al Apărării a transmis că mai mulți membri ai forțelor au fost, de asemenea, răniți.

Security Forces gunned down 13 civilians in an „ambush” at #Oting,

in #Mon district #Nagaland ‘mistaking them to be militants’.

Meanwhile,6 Naga tribes under ENPO has decided to withdraw from the ongoing #HornbillFestival2021 in protest against the killings of civilians by SF pic.twitter.com/q90dCaxJ7r

— miZO zEITGEIST (@mizozeitgeist) December 5, 2021