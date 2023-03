Revoluție anti-dictatură în Georgia: O lege de inspirație rusă a scos sute mii de manifestanți în stradă. Poliția i-a atacat cu gaze lacrimogene

Mii de protestatari s-au ciocnit cu poliția în capitala Georgiei, Tbilisi, după ce Parlamentul a susținut un controversat proiect de lege privind „agentii straini”, inspirat din , despre care criticii spun ca reprezinta un pas inainte spre un

Protestatarii acuză această decizie că ar fi un paravan sub care se limitează libertatea presei și se suprimă societatea civilă.

Legea, susţinută de partidul de guvernământ Visul Georgian, ar urma să ceară oricărei organizaţii care primeşte peste 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca „agenţi străini” în caz contrar riscând amenzi substanţiale.

Ciocniri violente între manifestanți și jandarmii trimiși să disperseze mulțimile

Poliția a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea din fața clădirii parlamentului; unii protestatari au fost văzuți căzând pe jos și tușind, în timp ce alții fluturau steaguri ale pro-UE și americane.

Manifestanții se tem că proiectul de lege ar putea afecta sperantele de aderare la UE; au scandat, adresându-se politicienilor din interiorul legislativului: „Nu legii ruse” şi „Sunteţi ruşi”.

„Am venit aici pentru ca stiu ca tara mea apartine Europei, dar guvernul meu nu intelege acest lucru. Suntem aici pentru a ne proteja țara pentru că nu vrem să facem parte din nou din Rusia”, a declarat Demetre Shanshiashvili, un protestatar în vârstă de 30 ani, cu referire la cele aproape două secole pe care Georgia le-a petrecut sub ocupația Imperiului Rus și apoi a Uniunii Sovietice.

The situation in Tbilisi is escalating – protesters started throwing „Molotov’s cocktails” at police. President of Georgia will address the nation soon. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Rusia este privită ca inamic, după ce Moscova a susţinut ocupațiile separatiste din regiunile georgiene Abhazia şi Osetia de Sud, în anii ’90

Sute de mii de georgieni continuă să fie strămutaţi în interiorul ţării după mai multe conflict etnice sângeroase din teritoriile ocupate de separatiștii pro-ruși în Caucazul de Sud.

În cursul zilei de marţi, prim-ministrul georgian Giorgi Garibaşvili şi-a reafirmat sprijinul faţă de lege, spunând că prevederile sale întrunesc „standardele europene şi globale”: ”Viitorul ţării noastre nu aparţine şi nu va aparţine agenţilor străini şi servitorilor ţărilor străine”, a transmis el.

Guvernul afirmă că mai mulți polițiști au fost răniți.

Police using water cannon against peaceful demonstrator waving EU flag outside the Georgian Parliament protesting the adoption of the Russian-style anti-NGO law. — Formula NEWS | English (@FormulaGe)

Președinta Georgiei se alătură manifestanților

Președinta Salome Zourabichvili anunță că se va opune prin veto legii în cazul în care aceasta va ajunge pe biroul său.

„Voi reprezentati o Georgie liberă, o Georgie care îsi vede viitorul în Occident si care nu va permite nimanui să-i ia acest viitor”, a transmis ea într-un discurs înregistrat în Statele Unite, unde se afla într-o vizită oficială.

„Nimeni nu are nevoie de această lege… toți cei care au votat pentru această lege au încălcat Constituția”, a adăugat ea.

Barricade at the main entrance is down. — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze)

Asemănări cu o lege din 2012 din Rusia, folosită pentru a reprima disidenţa

Proiectul de lege a fost condamnat pe scară largă la nivel internațional, care ar impune organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și presei independente care primesc mai mult de 20% din finanțare din străinătate să se declare ca agenți străini.

Opoziția a descris-o ca fiind o lege de tip rusesc care ar stigmatiza și ar reprima societatea civilă vibrantă și mass-media independentă din Georgia.

Rusia a adoptat propria versiune a unei legi privind „agenții străini” în 2012, extinzând-o de-a lungul anilor pentru a viza și suprima ONG-urile și mass-media finanțate din Occident.

Nu mai vor sub ocupație rusească

„Legea este rusă, după cum știm cu toții… Nu vrem să facem parte din fosta Uniune Sovietică, vrem să facem parte din Uniunea Europeană”, a declarat un alt protestatar.

Luni, o audiere a comisiei privind propunerea legislativă s-a încheiat cu o încăierare parlamentară; prin adoptarea legii, Georgia s-ar alătura unei liste de state postsovietice nedemocratice și autoritare, precum Belarus, Tadjikistan și Azerbaidjan, care au copiat legea rusă privind restricționarea activităților ONG-urilor.