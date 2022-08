Roger Waters: ‘Joe Biden alimentează războiul din Ucraina – aceasta este o crimă uriașă!’

Fostul lider Pink Floyd, Roger Waters, se află în prezent în turneu în America de Nord cu noul său spectacol – This Is Not A Drill, arată site-ul . În timpul unui nou interviu cu tentă politică acordat CNN, fostul lider al trupei Pink Floyd, Roger Waters, s-a apărat pentru faptul că l-a catalogat pe președintele american Joe Biden drept criminal de război.

Waters consideră că acest război este despre NATO

La CNN, Waters a spus „Ei bine, el alimentează focul din Ucraina – aceasta este o crimă uriașă. De ce nu îl încurajează Statele Unite ale Americii pe [Volodymyr] Zelenskyy, președintele [ucrainean], să negocieze, evitând astfel necesitatea acestui război oribil, îngrozitor, care ucide…”.

Prezentatorul CNN îi răspunde spunându-i lui Waters că „a înțeles invers” și că artistul „dă vina în mod eronat pe partea care a fost invadată”. Waters nu este de acord, apărându-și poziția: „Acest război este, în esență, despre NATO”.

Consternat de perspectiva sa, prezentatorul CNN îl imploră pe Waters să ia în considerare rolul de „eliberatori” al SUA în războiul dintre Ucraina și Rusia, la care Waters ripostează: „Nu aveți niciun rol de eliberatori! Despre ce vorbiți?”.

Gazda CNN aduce ca exemplu cel de-al Doilea Război Mondial, pe care Waters îl respinge rapid: „Voi [SUA] ați intrat în al Doilea Război Mondial din cauza Pearl Harbour. Ați fost complet izolaționiști până la acel trist, devastator, îngrozitor moment din 1941”.

Subliniind faptul că Waters și-a pierdut tatăl în cel de-al Doilea Război Mondial, prezentatorul Smerconish răspunde: „Aș susține [că] întotdeauna am fost pe cale să ne implicăm [în cel de-al Doilea Război Mondial], iar [Pearl Harbour] doar ne-a împins spre acel moment. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că Statele Unite au intrat, nu-i așa?”.

Nu e pentru prima dată când Waters pune sub semnul întrebării comportamentul președintelui Biden

Din nou, Waters respinge rapid apărarea lui Smerconish: „Da, slavă Domnului că rușii câștigaseră deja războiul. Nu uitați, 23 de milioane de ruși au murit protejându-ne pe noi doi de amenințarea nazistă”.

Smerconish folosește replica lui Waters ca pe o oportunitate de a readuce conversația la subiect, opinând că „ai zice că rușii și-au învățat lecția și nu vor invada Ucraina – corect?”.

Waters pare în continuare să nu fie de acord, răspunzând: „Cu toate lecturile tale, ți-aș sugera, Michael, să citești un pic mai mult, iar apoi să încerci să-ți dai seama ce ar face Statele Unite dacă chinezii ar planta arme nucleare în Mexic și Canada”.

„Chinezii sunt prea ocupați să încercuiască Taiwanul în acest moment”, intervine Smerconish, la care Waters ripostează imediat: „Ei nu încercuiesc Taiwanul – Taiwanul face parte din China. Iar acest lucru a fost absolut acceptat de întreaga comunitate internațională încă din 1948 – iar dacă nu știți asta, înseamnă că nu citiți suficient. Mergeți și citiți despre asta!”.

Nu este prima dată când Waters face valuri cu opiniile sale despre comportamentul etic al lui Biden. În aprilie 2020 – cu câteva luni înainte ca Biden să câștige în fața lui Trump în ultimele alegeri prezidențiale – l-a catalogat pe Biden drept o „nenorocită de minge de noroi” care este „atât de ușor de manipulat”.