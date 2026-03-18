Un român beat a blocat traficul feroviar de mare viteză din Germania, după ce a intrat pe jos într-un tunel feroviar. Bărbatul fusese eliberat din închisoare de doar câteva ore.

Cum a fost localizat bărbatul în tunel

Totul a început în jurul orei 20:00, când un martor a raportat prezența unei persoane în Tunelul Euerwang, o zonă extrem de periculoasă tranzitată de trenuri de mare viteză. Autoritățile au suspendat imediat traficul, iar echipajele de poliție au intervenit de urgență pentru a securiza perimetrul,

„În jurul orei 20.30, ofițerii au localizat un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în interiorul tunelului, și l-au scos din zona periculoasă”, a transmis Inspectoratul Federal de Poliție din Nürnberg.

Cum s-a ajuns în situația în care un român beat a blocat tunelul feroviar

În urma identificării, polițiștii au descoperit că bărbatul fusese eliberat din închisoare chiar în ziua respectivă. După ce a sărbătorit libertatea cu alcool, acesta a încercat să ajungă la Nürnberg, însă a pierdut trenul. Într-o stare avansată de ebrietate, a decis să își continue drumul pe jos, direct prin tunelul feroviar, potrivit

„A pierdut trenul și a decis să continue drumul pe jos, intrând direct pe infrastructura feroviară”, au stabilit polițiștii în urma verificărilor făcute la fața locului.

Ce pedepse riscă individul

Acțiunea bărbatului de a bloca nu a rămas fără consecințe legale. Poliția Federală a deschis deja un nou dosar penal pe numele său pentru pătrunderea ilegală pe infrastructura feroviară. Deși circulația a revenit la normal după evacuarea sa din tunel, numeroase garnituri de tren au înregistrat întârzieri semnificative, afectând mii de călători.

„Poliția Federală a confirmat că bărbatul a intrat ilegal pe calea ferată, ceea ce a dus la deschiderea unui nou dosar penal pe numele său”, se arată în raportul autorităților germane.