Româncă blocată în Gaza: N-avem apă deloc, mâncare nu este. Trăim aici parcă suntem cu o mie de ani în spate, numai așteptăm să murim (VIDEO)

Nada Baker, o româncă blocată în Fâșia Gaza, a vorbit despre situația de acolo, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și susține că nu mai există apă caldă sau potabilă și nici alimente.

Nada Baker, pe B1 TV, despre situația din Fâșia Gaza

Ea susține că nu mai există nici apă potabilă și nici apă caldă, dar nici alimente.

„Noi n-avem apă deloc, nici de băut, nici caldă, nici nimic, nu este apă. Eu am avut o casă în Gaza, casa soțului și casa mamei mele. Casa mamei mele e lângă spital. Au bombardat un spital aici și au murit 600 de oameni în spital. M-am dus la casa mamei mele și după au zis, hai să ne ducem prin sud, m-am dus prin sud într-o tabără de refugiați și am stat la oameni pe care nu îi cunosc. Mi-au deschis casa și am stat la ei, și acum aștept să deschidă poarta să ies din Rafah (punct de trecere a frontierei dintre Gaza și Egipt, n.r.)”, a declarat Nada Baker.

„E altceva decât în România, românii pot să bea apă de oriunde. Aici, nu. Trebuie să fie apă de băut, e altceva. Mâncare nu mai este, pâine nu mai este. Au bombardat o brutărie aici, care face pâine, au bombardat și nu mai este deloc. Ieri, când voiam să cumpărăm pâine, trebuie să stăm într-un loc în care așteaptă 200 de persoane ca să cumpere pâine, și azi au bombardat unde face pâine, nu mai este deloc pâine. Pâine, mâncare nu este. Ai văzut, ai încercat să mă suni pe telefon, nu se aprinde. Nu putem să sunăm. Noi trăim aici parcă suntem cu o mie de ani în spate. Stăm aici, numai așteptăm să murim”, a mai spus românca din Gaza.