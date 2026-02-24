B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra

Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 17:50
Jordan James Parke a murit tragic la 34 de ani. „Sosia” lui Kim Kardashian, găsit fără viață în propria locuință din Londra
Sursă Foto: Instagram - jordanjamesparke2
Cuprins
  1. Cum a reacționat familia lui Jordan James Parke după vestea morții sale
  2. De ce au fost arestați doi suspecți după moartea lui Jordan James Parke

O veste șocantă a zguduit lumea mondenă! Jordan James Parke, supranumit „Lip King”, a fost găsit mort în locuința sa din Londra. Vedeta TV devenise cunoscută la nivel internațional pentru transformarea sa radicală. Dorința obsesivă de a semăna cu Kim Kardashian l-a făcut și mai celebru.

De-a lungul timpului, el a cheltuit peste 100.000 de lire sterline pentru transformarea sa radicală. De asemenea, trecut prin mai mult de 50 de intervenții estetice, în încercarea de a semăna cât mai mult cu idolul său.

Cum a reacționat familia lui Jordan James Parke după vestea morții sale

Anunțul morții lui Jordan James Parke a fost făcut chiar de sora sa. Aceasta a împărtășit public durerea imensă printr-un mesaj emoționant postat online. Tânărul a fost găsit fără viață pe 18 februarie, vestea căzând ca un trăsnet peste cei apropiați.

„Frumosul nostru, amuzantul nostru Jordan a trecut în neființă. Lumea se simte goală fără el. Nu există cuvinte să exprimăm cât de recunoscători suntem că l-am avut în viețile noastre. Te iubim mai mult decât orice”, a scris sora lui, devastată de pierdere

De ce au fost arestați doi suspecți după moartea lui Jordan James Parke

Circumstanțele morții lui Jordan James Parke au ridicat numeroase semne de întrebare, iar poliția a deschis rapid o anchetă. Alerta a fost dată după ce London Ambulance Service a anunțat că un bărbat a fost găsit inconștient într-un apartament din Lincoln Plaza, Canary Wharf.

Echipajele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, însă, din păcate, bărbatul de 34 de ani a fost declarat mort. Familia sa a fost informată imediat despre tragedie.

Ancheta a scos la iveală suspiciunea că acesta ar fi putut trece recent printr-o intervenție estetică, posibil legată de decesul său. În acest context, polițiștii au arestat un bărbat de 43 de ani și o femeie de 52 de ani, suspectați de ucidere din culpă. Ulterior, cei doi au fost eliberați pe cauțiune, însă rămân în atenția anchetatorilor până la finalizarea investigațiilor, potrivit informațiilor apărute în presa britanică.
Tags:
Citește și...
Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
Externe
Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
Externe
Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
Externe
Americanii își pierd încrederea în Donald Trump. Majoritatea îl văd bătrân și imprevizibil (sondaj)
ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
Externe
ULTIMA ORĂ: Tentativă de asasinat împotriva președintelui Serbiei. Doi suspecți au fost arestați pentru încercarea de asasinare a lui Aleksandar Vucic
„Noul Nostradamus” face predicții alarmante: Meteorit, războaie și o profeție care îl vizează pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
„Noul Nostradamus” face predicții alarmante: Meteorit, războaie și o profeție care îl vizează pe Donald Trump (VIDEO)
„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, trădat de amantă? Cum a ajutat femeia la prinderea traficantului (GALERIE FOTO)
Externe
„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, trădat de amantă? Cum a ajutat femeia la prinderea traficantului (GALERIE FOTO)
SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
Externe
SUA introduc tarife vamale globale de 15%. Măsura intră în vigoare în contextul disputelor comerciale internaționale
O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
Externe
O femeie dată dispărută acum 24 de ani a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia (FOTO)
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi”
Externe
Zelenski îi cere lui Trump să reafirme sprijinul pentru Ucraina: „Statele Unite trebuie să rămână alături de noi”
Tragedie la bordul Air France. Un bebeluș s-a stins din viață în timpul unui zbor spre Paris
Externe
Tragedie la bordul Air France. Un bebeluș s-a stins din viață în timpul unui zbor spre Paris
Ultima oră
19:36 - Mihai Bendeac și-a aniversat mama pe rețelele de socializare. Artistul a postat un mesaj emoționant pentru cea care l-a crescut
19:31 - Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este
19:21 - Unirea Bucureștiului cu Ilfovul ajunge pe agenda publică. Ce referendum propune consilierul onorific al premierului
18:51 - Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani. Vedeta din „Lizzie McGuire” suferea de o boală cruntă
18:49 - Când va promulga Nicușor Dan legea pensiilor magistraților. Clarificările Administrației Prezidențiale
18:37 - Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea
18:36 - Ședință decisivă în Parlament pentru posturi rămase vacante. Ce schimbări sunt așteptate la Curtea de Conturi, Avocatul Poporului și CNDC
18:21 - Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan pe tema implementării PNRR. Premierul merge joi la Bruxelles
18:19 - Ungaria a atras de patru ori mai mulți străini decât România în 2025. Câți români au vizitat țara vecină anul trecut
17:38 - Mesajul Oanei Roman pentru mama sa, la doi ani de la deces. Ce i-a transmis vedeta despre Petre Roman