O veste șocantă a zguduit lumea mondenă! Jordan James Parke, supranumit „Lip King”, a fost găsit mort în locuința sa din Londra. Vedeta TV devenise cunoscută la nivel internațional pentru transformarea sa radicală. Dorința obsesivă de a semăna cu l-a făcut și mai celebru.

De-a lungul timpului, el a cheltuit peste 100.000 de lire sterline pentru transformarea sa radicală. De asemenea, trecut prin mai mult de 50 de intervenții estetice, în încercarea de a semăna cât mai mult cu idolul său.

Vezi această postare pe Instagram

Cum a reacționat familia lui Jordan James Parke după vestea morții sale

Anunțul morții lui Jordan James Parke a fost făcut chiar de sora sa. Aceasta a împărtășit public durerea imensă printr-un mesaj emoționant postat online. Tânărul a fost găsit fără viață pe 18 februarie, vestea căzând ca un trăsnet peste cei apropiați. „Frumosul nostru, amuzantul nostru Jordan a trecut în neființă. Lumea se simte goală fără el. Nu există cuvinte să exprimăm cât de recunoscători suntem că l-am avut în viețile noastre. Te iubim mai mult decât orice”, a scris sora lui, devastată de pierdere

Vezi această postare pe Instagram

De ce au fost arestați doi suspecți după moartea lui Jordan James Parke

Circumstanțele morții lui Jordan James Parke au ridicat numeroase semne de întrebare, iar poliția a deschis rapid o anchetă. Alerta a fost dată după ce London Ambulance Service a anunțat că un bărbat a fost găsit inconștient într-un apartament din Lincoln Plaza, Canary Wharf.