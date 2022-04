România a primit 450 de milioane de euro de la UE pentru refugiaţii ucraineni

România a primit în avans fonduri de 450 de milioane de euro pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Comisia Europeană a anunţat joi că a plătit statelor membre peste 3,5 miliarde de euro sub formă de plăţi în avans, pentru a le ajusta să gestioneze sosirea refugiaţilor ucraineni pe teritoriul lor.

Cele mai multe fonduri, 562 de milioane de euro, au fost plătite Poloniei, deoarece această ţară a primit cei mai mulţi refugiaţi ucraineni. Urmează Italia cu 452 milioane de euro şi România cu 450 de milioane de euro.

Plăţile au fost făcute în cadrul Acţiunii de coeziune pentru refugiaţii din Europa (CARE), iar banii pot fi utilizaţi pentru a oferi hrană, cazare, asistenţă medicală, educaţie sau locuri de muncă refugiaţilor din Ucraina, a precizat Comisia Europeană.

România are deja 45 de școli în limba ucraineană

În școlile din România sunt înscriși peste 1.600 de copii ucraineni, a precizat premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, miercuri, la Palatul Victoria, într-un briefing de presă în contextul pe care a efecutat-o marți la Kiev.

„Deja în țara noastră au trecut granița peste 860.000 de cetățeni ucraineni. Peste 80.000 au decis să rămână în România și am prezentat celor doi oficiali ucraineni faptul că România are deja 45 de școli în limba ucraineană, are șapte licee în care de asemenea se predă în limba ucraineană.

De asemenea, am precizat că la nivelul Ministerului Educației au fost luate măsuri astfel încât copiii ucraineni să poată să beneficieze de această facilitate a derulării orelor online, fiind asigurate tablete pentru ca ei să poată să beneficieze mai ușor de această modalitate de continuare a cursurilor”, a declarat oficialul liberal.