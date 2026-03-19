Este România în pericol în acest moment? Mark Rutte, după ameninările Iranului: „România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO" (VIDEO)

Ana Maria
19 mart. 2026, 11:08
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. „România este sigură”. Ce a anunțat Mark Rutte
  2. Ce spune Nicușor Dan despre declarațiile Iranului

„România este sigură”, dă asigurări șeful NATO. Președintele României, Nicușor Dan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună la Bruxelles, în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu, dar și al războiului din Ucraina.

Cei doi au fost întrebați despre eventuale garanții suplimentare de securitate pentru România, pe fondul războiului din apropierea granițelor și al amenințărilor venite dinspre Iran.

Rutte a afirmat ferm că România este sigură, iar NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul său.

El a mai subliniat faptul că inițiativa „Santinela Estică” a fost lansată ca o reacție directă la evenimente din Polonia și Estonia din septembrie și implică desfășurarea de capacități din regiunea Mării Negre până în Nord pentru a proteja și apăra flancul estic al NATO. Scopul este de a identifica lacunele și de a îmbunătăți apărarea, în special în privința tehnologiilor anti-dronă.

„România este sigură”. Ce a anunțat Mark Rutte

Mark Rutte a transmis un mesaj ferm, subliniind că România nu este în pericol și că Alianța Nord-Atlantică își respectă angajamentele de apărare colectivă.

“România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO în calitate de aliați. După cum știți, comandantul suprem a lansat această inițiativă, Santinela Estică, ca reacție la ce s-a întâmplat în Polonia și în Estonia în septembrie și acest lucru a fost o reacție directă la ce s-a întâmplat în Polonia.

Ce facem, de fapt? Practic, preluăm din regiunea Mării Neagră până în Nord toate capacitățile pe care le avem pentru a ne asigura că protejăm și apărăm flancul de Est. În același timp, pentru că facem acest lucru, vom avea mai multe cunoștințe.

Vom ști exact ce lacune trebuie să eliminăm, ce să facem în plus și vom ști că trebuie să facem mai multe în privința dronelor și tehnologiilor de drone.
Colaborăm îndeaproape cu Ucraina, pentru că ei se confruntă cu un război teribil din partea Rusiei și au foarte multă experiență în privința tehnologiei anti-drone.

Iar în Polonia avem acest centru comun în care colaborăm cu Ucraina pentru a putea afla toate informațiile. Toate acestea sunt desfășurate pentru a apăra flancul de Est.

Iar astăzi am discutat să vedem cum putem să îmbunătățim chiar mai mult această situație, pe măsură ce aliații lucrează împreună, apărând fiecare centimetru din teritoriul NATO.
Iar România joacă un rol cheie aici.”, a spus Rutte.

Ce spune Nicușor Dan despre declarațiile Iranului

La rândul său, Nicușor Dan a clarificat că România nu a fost direct amenințată de Iran, ci că declarațiile au vizat posibile consecințe politice și juridice.

Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Ei au vorbit, nu au amenințat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice.
Deci nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură.”, a explicat Nicușor Dan.

Citește și...
Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Externe
Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
Externe
Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
CTP, despre „genialul strateg” Donald Trump: „Ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”
Externe
CTP, despre „genialul strateg” Donald Trump: „Ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”
Mesaj de la Bruxelles pentru Israel. UE intervine pentru oprirea operațiunilor militare din Liban
Externe
Mesaj de la Bruxelles pentru Israel. UE intervine pentru oprirea operațiunilor militare din Liban
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Externe
Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
Externe
Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
Externe
Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Externe
 O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Externe
Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin”. Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
Externe
Doi români care au bătut persoane vulnerabile în Austria își așteaptă pedepsele
11:54 - Cristi Tabără a spus de ce Pro TV a scos din grilă emisiunea lui Andi Moisescu: „Fără resentimente, only business”
11:47 - Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
11:45 - Ce-a primit România la schimb pentru că a permis SUA să folosească bazele militare din România. Răspunsul lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:31 - Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei
11:24 - Cât de expusă este Europa la meningită după apariția focarului „fără precedent” din Marea Britanie
10:49 - Nicușor Dan, în conferință cu Rutte: România e o țară sigură. Găzduim echipamente SUA, că asta înseamnă să fim aliați. Rutte va veni în mai la București / Rutte: NATO se poate baza pe România și România se poate baza pe NATO (VIDEO)
10:47 - Postul Paștelui îi golește pe români de bani. Verdețurile au explodat la preț
10:40 - Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
10:23 - „Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor
10:18 - Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea