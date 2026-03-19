„România este sigură”, dă asigurări șeful NATO. Președintele României, Nicușor Dan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună la Bruxelles, în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu, dar și al războiului din Ucraina.

despre eventuale garanții suplimentare de securitate pentru România, pe fondul războiului din apropierea granițelor și al amenințărilor venite dinspre Iran.

Rutte a afirmat ferm că România este sigură, iar NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul său.

El a mai subliniat faptul că inițiativa „Santinela Estică” a fost lansată ca o reacție directă la evenimente din Polonia și Estonia din septembrie și implică desfășurarea de capacități din regiunea Mării Negre până în Nord pentru a proteja și apăra flancul estic al . Scopul este de a identifica lacunele și de a îmbunătăți apărarea, în special în privința tehnologiilor anti-dronă.

„România este sigură”. Ce a anunțat Mark Rutte

Mark Rutte a transmis un mesaj ferm, subliniind că România nu este în pericol și că Alianța Nord-Atlantică își respectă angajamentele de apărare colectivă.

“România este sigură. Noi vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO în calitate de aliați. După cum știți, comandantul suprem a lansat această inițiativă, Santinela Estică, ca reacție la ce s-a întâmplat în Polonia și în Estonia în septembrie și acest lucru a fost o reacție directă la ce s-a întâmplat în Polonia.

Ce facem, de fapt? Practic, preluăm din regiunea Mării Neagră până în Nord toate capacitățile pe care le avem pentru a ne asigura că protejăm și apărăm flancul de Est. În același timp, pentru că facem acest lucru, vom avea mai multe cunoștințe.

Vom ști exact ce lacune trebuie să eliminăm, ce să facem în plus și vom ști că trebuie să facem mai multe în privința dronelor și tehnologiilor de drone.

Colaborăm îndeaproape cu Ucraina, pentru că ei se confruntă cu un război teribil din partea Rusiei și au foarte multă experiență în privința tehnologiei anti-drone.

Iar în Polonia avem acest centru comun în care colaborăm cu Ucraina pentru a putea afla toate informațiile. Toate acestea sunt desfășurate pentru a apăra flancul de Est.

Iar astăzi am discutat să vedem cum putem să îmbunătățim chiar mai mult această situație, pe măsură ce aliații lucrează împreună, apărând fiecare centimetru din teritoriul NATO.

Iar România joacă un rol cheie aici.”, a spus Rutte.

Ce spune Nicușor Dan despre declarațiile Iranului

La rândul său, Nicușor Dan a clarificat că România nu a fost direct amenințată de Iran, ci că declarațiile au vizat posibile consecințe politice și juridice.

“Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Ei au vorbit, nu au amenințat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice.

Deci nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură.”, a explicat Nicușor Dan.