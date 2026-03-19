Președintele Nicușor Dan și Mark Rutte, secretarul general al NATO, au susținut o conferință de presă comună.
Declarațiile lui Mark Rutte:
- România a fost un aliat constant mai bine de 20 de ani. România joacă un rol strategic în alianță pe Flancul Estic. Regiunea Mării Negre e vitală pentru securitatea noastră comună.
- Forțele terestre franceze colaborează cu aliații pentru a apăra flancul estic.
- De la anunțul Santinelei de est am adus mai multe forțe aliate și mijloace pentru a apăra flancul estic. În ultimele 7 zile doar au fost acțiuni care au demonstrat că NATO este pregătită să apere flancul estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii. De fiecare dată când a fost supusă testelor, NATO a răspuns rapid și hotărât. Suntem vigilenți și suntem pregătiți pentru a apăra fiecare centimetru al alianței.
- În ultimele săptămâni am văzut, după interceptarea rachetelor balistice care au fost trimise către Kiev din Iran, că suntem alături de toți și avem capacitățile vitale pentru apărare, inclusiv sistemele de apărare anti-rachetă în care jucați dvs un rol foarte important.
- Bineînțeles că trebuie să facem mai multe, de aceea anul trecut am convenit la Haga creșterea investițiilor în apărare. România va crește procentul pentru Apărare la 2,5% din PIB anul acesta. Exact același lucru trebuie să-l facă toți aliații.
- Pentru a ne asigura securitatea, trebuie să sprijinim constant Ucraina și România a sprijinit constant Ucraina. Sprijinul nostru pentru Ucraina trebuie și va continua.
- Dragă Nicușor, vă sunt recunoscător dvs și României pentru că a asigurat că postura noastră este puternică pe Flancul Estic. Știm că alianța se poate baza pe România și România poate întotdeauna să se bazeze pe NATO.
Declarațiile lui Nicușor Dan:
- Domnule secretar general, dragă Mark, mulțumesc pentru invitație și pentru discuția bună pe care am avut-o.
- Am discutat, bineînțeles, despre securitatea României și securitatea alianței și, așa cum domnul secretar general a spus, reîntăresc pentru românii care se uită la noi, că România este o țară sigură, chiar mai sigură!
- Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic, deci și pentru România, în cadrul programului Santinela Estică. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Mării Negre și pe proiectul nostru de hub de securitate la Marea Neagră, înainte de marele summit NATO de la Ankara.
- Am discutat despre provocările care vin din zona de hibrid, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai multe.
- Am discutat și l-am informat pe dl secretarul general de discuțiile pe care le-am avut cu partenerii din Ucraina. Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că nu este despre Ucraina, ci despre securitatea Europei. Am vorbit despre acordul cu Ucraina pentru coproducția de drone, echipamente împotriva dronelor…
- Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică. România s-a poziționat clar găzduind niște echipamente defensive americane în această direcție. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat.
- Și am discutat despre summitul NATO de la Ankara. România își respectă angajamentele luate inclusiv la summitul anterior de la Haga. Am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut (pe Apărare). În bugetul de anul acesta vor fi 2,5% și, foarte important, dintre acești 2,5% aproape 40% vor fi pentru echipamente, deci pentru investiții în apărare.
- Nu în ultimul rând, l-am invitat pe dl secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată, deci o să-l avem pe dl Rutte în mai la București și-i mulțumesc pentru asta.