România și Polonia au invitat, în premieră, Finlanda și Suedia la o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO din formatul “București 9”

România și Polonia au decis, luni, să invite pentru prima dată Finlanda și Suedia, state aflate în proces de aderare la NATO, la o reuniune a miniștrilor de externe din formatul “București 9”, care reunește țările aliate de pe flancul estic.

Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Bogdan Aurescu după o întrevedere avută la Bruxelles cu omologul polonez, Zbigniew Rau – relatează Calea Europeană.

După intrarea Finlandei și Suediei în NATO, 96% din teritoriul Uniunii Europene se va afla sub umbrela de euro-atlantică.

Inițiativa a fost confirmată de Bogdan Aurescu și într-o postare pe Twitter.

Glad to continue the very frequent dialogue with my colleague&friend . Thanked again for PL strong&active support for RO accession to . Also discussed the preparation of the Foreign Ministers’ mtg in March. Decided to invite SE&FI for 1st time.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)