România va găzdui în premieră o reuniune a miniștrilor de externe din NATO la București, anunță Bogdan Aurescu (MAE)

România va găzdui la București reuniunea formală a miniștrilor de externe din statele NATO, în perioada 29-30 noiembrie, a anunțat șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, în marja ministerialei aliate care s-a desfășurat joi la Bruxelles. Oficialul spune că este vorba despre o premieră și s-a arătat nerăbdător să îi întâmpine pe omologii săi aliați în țara noastră, pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice.

„Vești execelente în urma Ministerialei de Externe de astăzi. România va găzdui Reuniunea formală a Miniștrilor de Externe din NATO pe 29-30 noiembrie, la București. Aștept cu nerăbdare să le urez Aliaților noștri bun venit în România, pe Flancul Estic, la prima Ministerială de Externe NATO găzduită de România”, a scris Bogdan Aurescu, joi, pe Twitter, într-o postare în care l-a etichetat și pe secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

Excellent news following the Allied today ➡️ 🇷🇴 will host the formal Foreign Ministers Meeting on 29-30 November, in Bucharest. I am looking forward to welcome our in 🇷🇴, on , at the 1st NATO ForMin hosted by Romania.

