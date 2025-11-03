B1 Inregistrari!
Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături

Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături

03 nov. 2025, 17:25
Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
Sursă foto: X/ @Darius Arya
Cuprins
  1. Câte victime au rezultat din prăbușirea unui turn celebru din Roma
  2. De când datează Torre dei Conti

Un turn celebru din Roma, cu o înălțime de 29 de metri, s-a prăbușit. Incidentul s-a soldat cu rănirea gravă a unui persoane și prinderea altor câteva sub dărâmături.

Câte victime au rezultat din prăbușirea unui turn celebru din Roma

Torre dei Conti, o structură de 29 de metri din Roma, s-a prăbușit astăzi. O parte din turnul medieval celebru s-a prăbușit la ora 11.20, moment în care mai mulți muncitori care lucrau la reabilitarea sa au fost blocați în interior. Patru dintre aceștia au reușit să fie salvați, în timp ce unul a rămas sub moloz. Unul dintre muncitorii salvați, în vârstă de 64 de ani, a fost transportat la Spitalul San Giovanni pentru evaluare medicală.

Lucrurile s-au complicat în jurul orei 13:00, când o a doua bucată din turn s-a prăbușit. Fiind vorba despre o parte interioară a turnului, riscul de colaps complet a crescut.

Muncitorul prins sub dărâmături este român, potrivit Corriere della Sera. În timpul misiunii de salvare, acesta era conștient și cooperant cu pompierii care încercau să îl salveze.

După ce-a de-a doua prăbușire, oficialii din Italia i-au asigurat pe cetățeni că pompierii mobilizați la fața locului nu au avut de suferit.

„Pompierii sunt nevătămați în urma celei de-a doua prăbușiri de la Torre dei Conti din centrul Romei. Eforturile de salvare continuă”, se arată într-un comunicat.

De când datează Torre dei Conti

Turnul Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului, a fost construit în 1238 de Papa Inocențiu al III-lea ca reședință fortificată pentru familia sa. Acesta era în curs de restaurare la momentul prăbușirii, lucrare finanțată prin Planul Național de Recuperare și Reziliență al Italiei. Se pare că lucrările de renovare au avut ca scop rezolvarea unei serii de probleme. Printre acestea se numără dezintegrarea pe scară largă a elementelor de construcție, dând loc creșterii vegetației spontane care a pătruns cu rădăcinile în zidărie și a contribuit la deteriorare. În plus, zidăria a fost obiectul unor acte de vandalism.

