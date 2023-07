Rusia a bombardat masiv Odesa a doua noapte la rând. Oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de ferestre (VIDEO)

În noaptea de marți spre miercuri, asupra orașului Odesa, situat în sudul Ucrainei. Aceasta reprezintă a doua noapte consecutivă în care acest oraș port este ținta agresiunii rusești, scrie .

Un purtător de cuvânt al administraţiei militare din Odesa a declarat că apărarea anti-aeriană a Ucrainei a reușit să respingă un atac rusesc.

„A fost înregistrată lansarea mai multor (rachete de croazieră) Kalibr din Marea Neagră”, a declarat purtătorul de cuvânt Serghei Bratciuk, pe Telegram.

În Odesa, o echipă de jurnaliști ai postului de televiziune CNN a fost martora unui foc de baraj al apărării anti-aeriene, care a avut loc în apropierea direcției portului. În timpul incidentului, echipa a auzit cel puțin trei bubuituri puternice, ceea ce a adăugat o notă de tensiune situației.

Oleg Kiper, şeful administraţiei militare regionale din Odesa, a făcut apel la oameni să nu se apropie de ferestre.

„Nu vă apropiaţi de ferestre, nu filmaţi şi nu arătaţi eforturile forţelor de apărare anti-aeriană”, a afirmat,miercuri, pe Telegram, Kiper, adăugând: ” să se adăpostească!”.

Video of Russians launching missiles to Odesa, Ukraine from Cossack Bay in Sevastopol.

— Natalka (@NatalkaKyiv)