Ben Wallace: Vladimir Putin nu a îndrăznit să se apropie de NATO. Rusia este mult mai fragilă decât recunoaște

Secretarul britanic al apărării, Ben Wallace, a făcut mai multe observații interesante despre Rusia și războiul din Ucraina, marți, la Londra, la o conferință organizată de Institutul Tony Blair pentru Schimbare Globală, relatează .

Rusia este mult mai fragilă decât recunoaște, spune Ben Wallace

Oficialul britanic consideră că NATO se dovedește a fi un mijloc eficient de descurajare a lui Vladimir Putin, precum și că „Rusia este mult mai fragilă” decât vrea Moscova să recunoască.

„Un Vladimir Putin chiar mai agresiv, amenințând constant cu linii roșii care apoi, în general, dispar, nu a îndrăznit să se apropie de NATO”, a subliniat Ben Wallace, care a anunțat că nu va candida la următoarele alegeri și că va renunța la funcția de secretar al apărării odată cu următoarea remaniere guvernamentală.

„Rusia a fost foarte, foarte precaută în respectarea teritoriului NATO”, a continuat el.

„Au fost atenți în mod absolut la NATO. Au fost foarte, foarte precauți pentru a se asigura că nu provoacă. Ați putea spune că alianța în sine într-adevăr funcționează. Descurajarea din Articolul 45 (acea parte a Cartei ONU care permite acțiuni militare urgente dacă statele membre sunt amenințate) funcționează”, a mai spus Ben Wallace.

În opinia sa, războiul din Ucraina „a revigorat” NATO, care „stagna” în anii precedenți.

„Post-1991, NATO doar a stagnat (…). Multă lume din Europa ar fi fost surprinsă de faptul că NATO este o alianță nucleară. Pur și simplu au uitat să vorbească despre acest lucru (…). Am văzut o revigorare a ceea ce are nevoie NATO și a ceea ce are nevoie comandantul suprem aliat, și a noi domenii”, a punctat Ben Wallace.

„Cred că (războiul din Ucraina) este câștigabil. Cred că Rusia este mult mai fragilă decât vor să orecunoască rușii”, a declarat secretarul apărării britanice.