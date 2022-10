Rusia amenință să distrugă complet Ucraina și să o reconstruiască din temelii după dogmele rusești

Rusii amenință că vor distruge toată Ucraina după rușinea suferita pe front și după explozia care le-a tăiat calea de aprovizionare a frontului.

„Trebuie sa atacăm toate podurile, centralele, adăposturile și clădirile guvernamentale!”, a declarat vicepreședintele Dumei de stat. Parlamentarul spune ca Ucraina trebuie adusă înapoi la nivelul secolului 18 și reconstruită din temelii, pe model rusesc.

Deși oficial Kremlinul poate să reclame un atac direct din partea Ucrainei pe teritoriul pe care îl consideră rusesc, propagandiștii au trecut deja la amenințări nebunești la adresa Kievului.

Cel mai halucinant mesaj a venit de la Piotr Tolstoi, vicepreședintele dumei de stat. Individul care se pretinde a fi stră-strănepotul romancierului Lev Tolsoi, a cerut ca Ucraina să fie distrusa complet în semn de răzbunare.

„Trebuie să ne unim și să începem. Și nu ne pese de Occident, pentru noi acum este mai important să ne mobilizăm în mintea poporului rus„, a adăugat parlamentarul putinist.

Deputy speaker of the Russian parliament Pyotr Tolstoy advocates for Russia to destroy all of Ukraine’s infrastructure, driving it „into the 18th century.” BTW, Tolstoy and other Russian lawmakers have been publicly urging for that to be done all along.

