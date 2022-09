Rusia le promite recruților mobilizați pentru război că le șterge împrumuturile dacă mor în Ucraina

Guvernul de la Moscova încearcă să îi atragă pe ruși în armată pentru a lupta în Ucraina cu promisiuni care vizează ștergerea datoriilor în caz de deces sau invaliditate, relatează .

Cum încearcă Rusia să atragă noi recruți

Potrivit unei legi votată în Duma de stat, bărbații mobilizați și familiile acestora vor putea aplica pentru „concedii” de credit, adică perioade de grație în care să poată solicita să nu plătească nicio rată.

În ceea ce privește soldații care își pierd viața în război, actul normativ prevede ca un credit „va fi radiat în întregime în caz de deces sau invaliditate din grupa I”.

În ultimul bilanț pe care l-a publicat joi dimineața, ministerul Apărării de la Kiev afirmă că forțele armate ruse au pierdut 58.580 de militari de la declanșarea invaziei pe 24 februarie.

Pe de altă parte, Serghei Șoigu a anunțat miercurea trecută, după discursul susținut de Putin privind mobilizarea, că forțele armate ale Moscovei ar fi pierdut doar 5.937 de oameni în „operațiunea militară specială”.

Declarația sa a fost imediat ridiculizată pe rețelele de socializare, numeroși internauți remarcând faptul că Rusia are nevoie să mobilizeze 300.000 de noi recruți deși susține că n-a pierdut nici măcar 6.000 de militari în război.

Armata rusă pierde teren în Ucraina

Deja de o săptămână a început a Rusiei. Lipsiți de orice fel de pregătire, unii recruit deja au fost trimiși pe front, iar alții dorm pe pământ în barăci care arată mai mult ca niște celule dintr-o închisoare. Majoritatea au fost impuși să cumpere medicamente și uniforme pe cont propriu. O parte din recruit s-au ales și cu arme ruginite, notează

„Sincer, toți vor muri acolo. Vor fi mutilați și uciși! Eu, de exemplu, am servit [ca soldat contractual] pentru o lungă perioadă de timp, apoi am ales să merg eu însumi [pe frontul din Ucraina] – și m-am trezit încă nepregătit. În prima zi, mi-am dat seama că am făcut cea mai mare greșeală din viața mea”, mărturisește Kirill, un soldat ucrainean.