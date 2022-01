Rusia și alte state fost sovietice au trimis trupe militare pentru a ajuta guvernul din Kazahstan. Mai multe vehicule blindate și trupe au ajuns în piața din Almaty (VIDEO)

Rusia a trimis paraşutişti în Kazahstan ca parte a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, pentru a potoli protestele ce au loc în ţara din Asia Centrală, informează Reuters.

Anterior, poliția din Kazahstan a declarat că forțele au „eliminat” zeci de protestatari, în cel mai mare oraș Almaty, în timp ce manifestațiile declanșate de creșterea prețurilor la combustibil s-au transformat în cele mai mari proteste de la independența din 1991.

Președintele Kassym-Jomart Tokayev a făcut apel la intervenția Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), o alianță militară a Rusiei, Armeniei, Belarusului, Kazahstanului, Kârgâzstanului și Tadjikistanului, dând vina pe bandele „teroriste” antrenate în străinătate pentru protestele violente.

Mai multe vehicule blindate pline cu trupe militare au intrat, joi dimineață, în piața principală din Almaty, unde sute de oameni protestau împotriva guvernului pentru a treia zi consecutivă.

As promised, Belarusian troops are on their way to Kazakhstan. A convoy of the Special Forces was spotted near the military airport in Machulishchy, Minsk dist. Soldiers will be taken to Kazakhstan by Russian transport planes from Pskov, which have already departed for Belarus. pic.twitter.com/RTKEK6Xcih

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) January 6, 2022