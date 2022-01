Protestatarii din Kazahstan au incendiat clădirile administrative după ce Cabinetul a demisionat (VIDEO)

Kazahstanul a declarat stare de urgență în capitală, orașe principale și provincii, miercuri, după ce manifestanții au luat cu asalt și au incendiat clădiri publice, informează Reuters.

O statuie cu fostul lider a fost dată jos

Cabinetul și-a dat demisia, dar asta nu a reușit să potolească furia manifestanților, care au ieșit în stradă ca răspuns la creșterea prețului la combustibil de la începutul noului an.

Un flux live pe Instagram al unui blogger kazah a arătat un incendiu care arde în biroul primarului din Almaty, cu împușcături aparent audibile în apropiere. Videoclipurile postate online au arătat și parchetul din apropiere arzând.

🇰🇿 In Taldykorgan, protesters try to demolish a monument to ex-President Nursultan Nazarbayev – KazTAG#Kazakhstan pic.twitter.com/UxozfJ2Olu — Evgeny Jenkov (@EvgenyJenkov) January 5, 2022

Șeful poliției orașului a declarat că Almaty a fost atacată de „extremiști și radicali”, care au bătut 500 de civili și au jefuit sute de afaceri.

Un decret prezidențial a anunțat o stare de urgență de două săptămâni și un lockdown în capitala Nur-Sultan, invocând „o amenințare gravă și directă la adresa securității cetățenilor”. De asemenea, au fost declarate stări de urgență în Almaty și în vestul provinciei Mangistau, unde protestele au apărut pentru prima dată în ultimele zile.

#kazakhstan Protesters try to enter the government headquarters building in kazakhstan pic.twitter.com/Akzt7yP4aG — @ahoraenlasredes  (@ahoraenlasredes) January 5, 2022

Kazahstan a rămas fără conexiune la internetul global

Netblocks, un site care monitorizează conectivitatea globală la internet, a declarat că țara se află „în mijlocul unui blocaj al internetului la scară națională”.

Reputația Kazahstanului pentru stabilitatea politică prin conducerea unică de către fostul lider, Nursultan Nazarbayev, a ajutat-o ​​să atragă investiții străine de sute de miliarde de dolari în industriile sale petroliere și metalurgice.

Președintele Kassym-Jomart Tokayev a acceptat, miercuri, demisia guvernului, în urma protestelor, care s-au extins din provincii la principalele orașe, de când plafoanele de preț la gazele petroliere lichefiate (GPL) au fost ridicate în ziua de Anul Nou.