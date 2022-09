Rușii contestă în stradă mobilizarea dispusă de Vladimir Putin. Proteste și sute de arestări în mai multe orașe din țară. La Moscova, o mulțime impresionantă de oameni scandează „Nu războiului!” (VIDEO)

Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a decreta a fost întâmpinată cu proteste în mai multe orașe din Rusia, inclusiv la Moscova, acolo unde demonstranții scandează „Nu războiului!”. Sute de persoane persoane au fost reținute de autorități în cadrul manifestațiilor desfășurate miercuri în țară, susține grupul de monitorizare independent OVD-Info.

OVD-Info, un grup de monitorizare a poliției independent, susține că au fost reținute cel puțin 525 de persoane și că a remarcat astfel de situații în 15 orașe diferite din Federația Rusă, potrivit și , care notează că au avut loc manifestații din Orientul Îndepărtat Rus și până la Moscova.

În Rusia, mitingurile neautorizate sunt ilegale în conformitate cu legislația anti-proteste.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale de analistul Alex Kokcharov arată că pe strada Arbat din Moscova are loc o manifestație de dimensiuni impresionante. Oamenii ieșiți în stradă contestă decretul de mobilizare parțială și scandează „Nu războiului!”.

