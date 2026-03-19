 Rușii nu pot părăsi țara dacă au restanțe la bănci: Numărul interdicțiilor a explodat

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 18:04
Foto: Hepta/Zuma Press / Vlad Karkov.
Cuprins
  1. Rușii nu pot părăsi țara dacă au datorii de peste 30.000 de ruble
  2. Restricții automate la frontieră prin citații electronice
  3. Taxă specială pentru turiștii care pleacă în străinătate

Rușii nu pot părăsi țara în număr record. Datele oficiale arată că aproape nouă milioane de cetățeni au interdicții de călătorie din cauza datoriilor. Autoritățile de la Moscova pregătesc noi taxe pentru cei care vor să plece în străinătate.

Rușii nu pot părăsi țara dacă au datorii de peste 30.000 de ruble

Serviciul de Frontieră al FSB are în lucru un număr uriaș de restricții, cu peste 40% mai multe față de anul trecut. Legea este foarte aspră și blochează plecarea celor care au restanțe la pensia alimentară sau la impozite.

Eficiența acestei metode de recuperare a banilor este vizibilă mai ales în cazul anumitor tipuri de restanțe financiare. Experții juridici observă că frica de a rămâne blocați în interiorul țării  îi face pe mulți să își plătească datoriile rapid pentru a putea călători.

Restricții automate la frontieră prin citații electronice

Pe lângă problemele financiare, a apărut un nou mecanism care blochează libertatea de mișcare. Odată cu lansarea registrului electronic, orice notificare primită pe platforma oficială a statului atrage după sine interdicția imediată de a trece granița.

Această situație a fost deja confirmată în marile orașe precum Moscova, Kazan sau Samara. Cetățenii care primesc aceste mesaje nu mai pot ieși din Rusia până când nu se prezintă personal la centrul militar de care aparțin.

Taxă specială pentru turiștii care pleacă în străinătate

În timp ce numărul călătoriilor externe a crescut în ultimul an, oficialii ruși caută modalități de a taxa aceste plecări pentru a ajuta turismul local. Președintele Comisiei pentru turism a susținut deja ideea introducerii unei taxe pentru cei care aleg destinații din afara țării.

Scopul acestei măsuri ar fi susținerea turismului intern și crearea unui fond de rezervă pentru eventualitatea evacuării cetățenilor ruși din zonele de criză. Astfel, pe lângă barierele juridice sau militare, statul rus pregătește și noi obstacole financiare pentru cei care vor să iasă din țară, scrie Digi24.

