O nouă măsură în Rusia: Femeile care aleg să nu aibă copii vor primi obligatoriu consiliere psihologică

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 16:34
patut bebelusi
Cuprins
  1.  Ce noi reguli a introdus Ministerul Sănătății din Rusia
  2. Ce date s-au prezentat  despre starea reproductivă a populației
  3. De ce este demografia considerată o problemă de securitate

Ministerul Sănătății din Rusia a decis ca femeile care refuză să aibă copii să fie trimise obligatoriu la psiholog pentru a le schimba mentalitatea.

 Ce noi reguli a introdus Ministerul Sănătății din Rusia

Conform documentului aprobat pe 27 februarie, femeile cu vârste între 18 și 49 de ani care renunță în mod conștient de a avea copii, vor fi îndrumate către un psiholog medical. Măsura se bazează pe răspunsurile din chestionarul anamnestic. Mai exact, dacă o pacientă scrie „0” la întrebarea privind numărul de copii pe care și-i dorește, aceasta va fi trimisă la consult pentru „formarea unor atitudini pozitive față de naștere”. În mod discriminatoriu, bărbaților nu li se pun astfel de întrebări în cadrul programului de control medical lansat în 2024.

„Dacă pacienta a răspuns „0” la întrebarea 61 („Câți copii ați dori să aveți, inclusiv cei născuți”), se recomandă trimiterea ei la o consultație la un psiholog medical „cu scopul de a-i forma atitudini pozitive față de nașterea copiilor”, reiese din documentul Ministerului Sănătății.

Ce date s-au prezentat  despre starea reproductivă a populației

În vara anului 2025, ministrul Mihail Murashko a raportat că examinările medicale au identificat tulburări ale funcției reproductive la 12,9% dintre femei și la 2,1% dintre bărbați. De asemenea, au fost găsite anomalii la 9% dintre adolescenții cu vârste între 15 și 17 ani. Pe de altă parte, viceprim-ministrul Tatiana Golikova a susținut că eforturile de a convinge femeile să renunțe la avort au dat rezultate în 2024.  Aproape 25% dintre cele care intenționau să facă procedura au renunțat, fiind salvați 42.000 de copii, scrie Digi24.

„Câți copii ați dori să aveți, inclusiv cei născuți”, este întrebarea 61 din chestionarul completat de femeile cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani.

De ce este demografia considerată o problemă de securitate

La finalul anului 2024, instituția a propus ca toate femeile care iau în calcul avortul să fie trimise la psihologi clinici pentru a fi convinse să păstreze sarcina. Mai mult, deputata Ekaterina Stenyakina vrea să scoată avortul din lista serviciilor gratuite dacă nu există motive medicale. Ea consideră că lupta pentru mai mulți nou-născuți este esențială pentru siguranța națională a Rusiei.

„Îmbunătățirea demografiei este o chestiune de securitate națională”, a declarat deputata Ekaterina Stenyakina.

