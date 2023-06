Rușii, otrăviți cu shaorma, după ce au trecut prin aceeași experiență cu cidru / 29 de oameni sunt în spital, printre care cinci copii

29 de oameni, printre care 5 copii, au ajuns la spital, după ce au mâncat shaorma la un fast-food din Brațk, din centrul Rusiei. Oficialii din regiunea Irkuțk susțin că este vorba despre „o otrăvire în masă”, comisia de anchetă deschizând un dosar penal. Patronul restaurantului de tip fast-food a fost arestat, potrivit .

Nu de mult, , după ce au băut cidru, în Rusia.

Marți și miercuri, respectiv 13 și 14 iunie, mai multe persoane care au mâncat la restaurantul de tip fast-food „Vreau shaorma” din Brațk au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inițial, doar 11 persoane au fost spitalizate cu un diagnostic de infecție intestinală acută. Mai apoi, Comisia de Investigații anunța că sunt 62 de victime.

În urma neplăcutului incident, 29 de persoane au fost internate, iar altele 33, cu simptome ușoare și moderate, au primit tratament.

48 people in Bratsk, russia have been poisoned after eating at the „I Want Shawarma” restaurant.

— OSINT 69 (@osint_69)