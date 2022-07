Rușii și-au doborât din greşeală unul dintre cele mai sofisticate avioane de luptă de pe frontul din Ucraina (VIDEO)

Rusia și-a doborât din greșeală . Incidentul a avut loc duminică, în estul Ucrainei, și a fost surprins într-un videoclip, potrivit revistei Forbes și site-ului de tehnologie The Drive.

Unul dintre cele mai sofisticate avioane de luptă de pe frontul din Ucraina a fost distrus de Apărarea Antiaeriană a Rusiei sau a separatiștilor din Donbas.

Mai exact, era un avion de luptă rusesc, un avion de vânătoare și bombardament Suhoi Su-34M nou-nouț, scrie Forbes.

Corespondentul de război și propagandistul rus Evgheni Poddubni este cel care a surprins incidentul petrecut duminică deasupra orașului ocupat Alcevsk, din estul Ucrainei.

„Noaptea trecută, apărarea antiaeriană a forțelor aliate a distrus o țintă pe cer deasupra orașului Alcevsk”, a scris Poddubni luni.

„Natura țintei nu este clară. Mingea în flăcări a căzut la sol mai mult de un minut”, a adăugat acesta.

Russian war correspondent Yevgeny Poddubny published a video over night which he said shows Russian/LNR air defenses destroying a target over Alchevsk. It appears that Russian air defenses shot down its own Su-34 bomber.

