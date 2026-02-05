B1 Inregistrari!
Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 08:11
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce fac autoritățile în situația de față
  2. Ce măsuri s-au luat pentru locuitorii satului Mândruloc

Locuitorii satului Mândruloc din județul Arad trăiesc de mai bine de trei ani un coșmar provocat de animalele agresive ale unui vecin. Oamenii reclamă faptul că un Cane Corso și un Brac german umblă liberi pe străzi, atacând tot ce le iese în cale. Deși situația a fost raportată în repetate rânduri, localnicii susțin că autoritățile nu intervin eficient, lăsându-i să se descurce singuri. 

Ce fac autoritățile în situația de față

Localnicii au încercat să obțină ajutor de la autorități, dar apelurile la 112 au fost respinse. O femeie din sat a descris momentul în care a rămas blocată în propria mașină, fiindu-i frică să coboare din cauza animalelor care se aflau  în fața porții sale. În loc de echipaje trimise la fața locului, aceasta a primit un avertisment  din partea operatorului 112:

„Am venit seara acasă de la lucru, în fața porții mele erau un Cane Corso și un Brac german. Mi-a fost frică să ies din mașină și am sunat la 112, de unde mi s-a spus că nu e o urgență și să nu mai sun, că s-ar putea să primesc amendă, a declarat Aurelia Lung pentru Digi24.

Rămași fără sprijin, sătenii au început să urmărească animalele pentru a strânge dovezi . O localnică a ajuns  să doarmă nopți la rând în mașină, doar pentru a filma momentele în care câinii ies din curtea proprietarului și atacă alte animale.

,,Pisicul ăsta zace aici de câteva zile. Am fost sunată de o doamnă și mi-a spus să vin că a fost omorât de cei doi câini” a mai declarat aceasta

Ce măsuri s-au luat pentru locuitorii satului Mândruloc

Problema este agravată de faptul că proprietarul animalelor lasă porțile curții larg deschise, permițând câinilor să iasă în stradă în orice moment. Localnicii se tem nu doar pentru păsările și animalele lor de companie, ci și pentru siguranța copiilor care merg la școală. Aceștia descriu un haos constant, în care grădinile sunt răvășite, iar animalele din gospodării dispar sau sunt găsite moarte.

Viceprimarul comunei Vladimirescu a declarat că autoritățile locale pot doar să facă sesizări și să îl roage pe proprietar să își împrejmuiască perimetrul. Totuși, presiunea publică a dus la o primă măsură din partea poliției: proprietarul a fost sancționat contravențional pentru lăsarea animalelor nesupravegheate. Cu toate acestea, oamenii rămân sceptici, amenda fiind considerată o măsură prea blândă față de teroarea zilnică pe care o îndură.

Tags:
