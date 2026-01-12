B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor

Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 17:52
Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Muncitorul nu s-a atins de bani
  2. Jaful de la Nokas, pagubă de 57 de milioane de coroane

Un muncitor care săpa cu excavatorul pe un șantier din Sandnes, sud-vestul Norvegiei, a dat de un sac plin cu bani. Autoritățile suspectează că sacul are legătură cu jaful din Nokas, din 2004, cel mai mare din istoria țării.

Muncitorul nu s-a atins de bani

Bărbatul a găsit sacul la o adâncime de cel mult jumătate de metru. Sacul era unul negru, de gunoi, și avea înăuntru pungi de cumpărături pline cu bancnote.

„Muncitorul a rămas calm și a oprit imediat utilajul. Nu a atins sacul”, a declarat Even Vike, manager de proiect.

Sacul a fost ridicat de poliție și e probă în anchetă. Deocamdată nu se știe exact câți bani sunt în total și de unde provin. Înăuntru sunt bancnote de 200, de 500 de coroane și chiar și câteva bancnote de o mie de coroane.

„Suntem foarte curioși de unde provin banii. Aceste bancnote erau în circulație în timpul jafului de la Nokas, dar nu știm nimic mai mult decât atât”, a mai spus Vike, citat de presa locală.

Jaful de la Nokas, pagubă de 57 de milioane de coroane

Jaful de la Nokas a avut loc pe 5 aprilie 2004, când de la depozitul de numerar al companiei Nokas din Stavanger au fost furate circa 57 de milioane de coroane norvegiene, adică aproape 5 milioane de euro.

Hoții au folosit atunci arme și explozibili, un polițist fiind ucis în timpul intervenției. Mai multe persoane au fost condamnate, dar o parte din bani nu a fost recuperată.

Tags:
Citește și...
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
Externe
A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Externe
A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Externe
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Externe
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Externe
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Externe
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Externe
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele
Externe
Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Externe
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Externe
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Ultima oră
18:13 - Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
18:10 - Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
17:43 - Bolojan a pus miniștrii să taie 10% din cheltuielile cu salariile. Membrii Guvernului trebuie să vină cu planurile până săptămâna viitoare. Vor fi angajați dați afară
17:41 - A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
17:13 - Sofia Vicoveanca a mai avut probleme mari de sănătate. Gheorghe Turda: „Nu mai putea să meargă, avea dureri cumplite. Am transportat-o în cărucior”
17:01 - Hoții de mașini au o nouă metodă. „Mouse jacking”, tehnica prin care rămâi fără vehicul în 5 minute
16:56 - Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
16:49 - Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
16:25 - Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista
16:24 - Reacţia unui american venit în România, după ce a băut vișinată la bunica iubitei: „Ooo, e foarte puternică” (VIDEO)