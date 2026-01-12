Un muncitor care săpa cu excavatorul pe un șantier din Sandnes, sud-vestul Norvegiei, a dat de un sac plin cu bani. Autoritățile suspectează că sacul are legătură cu jaful din Nokas, din 2004, cel mai mare din istoria țării.

Muncitorul nu s-a atins de bani

Bărbatul a găsit sacul la o adâncime de cel mult jumătate de metru. Sacul era unul negru, de gunoi, și avea înăuntru pungi de cumpărături pline cu bancnote.

„Muncitorul a rămas calm și a oprit imediat utilajul. Nu a atins sacul”, a declarat Even Vike, manager de proiect.

Sacul a fost ridicat de poliție și e probă în anchetă. Deocamdată nu se știe exact câți bani sunt în total și de unde provin. Înăuntru sunt bancnote de 200, de 500 de coroane și chiar și câteva bancnote de o mie de coroane.

„Suntem foarte curioși de unde provin banii. Aceste bancnote erau în circulație în timpul jafului de la Nokas, dar nu știm nimic mai mult decât atât”, a mai spus Vike, citat de

Jaful de la Nokas, pagubă de 57 de milioane de coroane

Jaful de la Nokas a avut loc pe 5 aprilie 2004, când de la depozitul de numerar al companiei Nokas din Stavanger au fost furate circa 57 de milioane de coroane norvegiene, adică aproape 5 milioane de euro.

Hoții au folosit atunci arme și explozibili, un polițist fiind ucis în timpul intervenției. Mai multe persoane au fost condamnate, dar o parte din bani nu a fost recuperată.