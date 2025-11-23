Condamnare la șapte ani de închisoare pentru o fostă din Rusia. Femeia, în vârstă de 23 de ani, a fost pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse.

Condamnare la șapte ani de închisoare

Însoțitoarea de bord a făcut o glumă neinspirată, deloc pe placul regimului autoritar de la Kremlin. Ea a afirmat că va invita la ceai armata ucraineană în cazul în care va ajunge la Moscova. Iar pentru aceasta a primit o condamnare definitivă la închisoare, unde va rămâne șapte ani, conform EFE.

Femeia se numește Varvara Volkova, iar sentința a fost pronunțată de din localitatea Vidnoie, regiunea Moscova. Judecătorii au găsit-o vinovată pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse pe motiv de ură politică.

„Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (…) articolului 207.3 din Codul penal rus şi a condamnat-o la şapte ani de închisoare”, se arată în sentința pronunțată de tribunal.

Judecătorii susțin că Volkova, însoţitoare de bord la Ural Airlines, ar fi denigrat telefonic un tanchist rus care lupta în Ucraina. Femeia a făcut o serie de remarci la adresa acestuia, după ce soldatul a apărut la televizor.

And then there are people in Western Europe who support this stinking dictatorship of Russia – you are sick. A Russian flight attendant has been sentenced to seven years in prison for reporting Russian crimes in Ukraine in a Telegram chat. The court in Vidnoye, near Moscow,… — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt)

Însoțitoarea a postat mai multe mesaje

Crezând că libertatea de exprimare funcționează în țara sa, însoțitoarea de bord a postat mai multe mesaje pe un chat al districtului Sopronovo (regiunea Moscovei). Aceste mesaje i-au adus o condamnare la șapte ani de închisoare. Judecătorii au apreciat că ar fi răspândit informaţii false despre armata rusă.

Mai exact, femeia a spus într-unul dintre aceste mesaje că ar invita armata ucraineană la un ceai dacă aceasta ar cuceri regiunea Moscovei.

„Ea a susţinut că forţele armate ruse comit acte de violenţă cu scopul de a ucide civili”, se arată în comunicatul tribunalului. A 23-year-old flight attendant was sentenced to 7 years for insulting the Armed Forces of the Russian Federation. This is likely the first such severe sentence. In January of this year, Varvara Volkova, a flight attendant from the Moscow region, posted several messages in a chat… — Juta – Sofia Vasilevskaya (@Parkidem_Sofia)

Sancțiuni în lanț înainte de condamnare

Trebuie spus că decizia de a o trimite pe Varvara Volkova la închisoare vine după un mai multe sancțiuni. De asemenea, înainte de condamnare, autoritățile ruse au făcut în așa fel încât să fie concediată. Aceste practici sunt similare cu cele din timpul dictaturii comuniste, când funcționau tribunalele populare.

În februarie, Volkova a fost amendată de două ori pentru „discreditarea” armatei ruse şi pentru afişarea de simboluri interzise. Ea a fost obligată să plătească 31.000 de ruble, aproximativ 392 de dolari.

Prima amendă a primit-o pentru că a relatat despre moartea unor ucraineni cunoscuţi de ea. Cea de-a doua sancțiunie i-a fost dată pentru că a scris sloganul „Glorie Ucrainei!” într-unul dintre chat-uri. Femeia şi-a pierdut locul de muncă câteva luni mai târziu şi a fost în cele din urmă arestată.