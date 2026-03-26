Diana Buzoianu propune modificări pentru legea hărțuirii sexuale în România. Cum ar putea fi sancționate și cazurile izolate

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 18:36
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. De ce este considerată insuficientă legea actuală
  2. Cum propune proiectul schimbarea definiției hărțuirii
  3. În ce condiții ar putea fi sancționată o singură faptă

O inițiativă legislativă propusă în Parlament vizează redefinirea hărțuirii sexuale, în acord cu realitățile sociale actuale și cu formele diverse ale abuzului. Proiectul urmărește extinderea răspunderii penale și eliminarea unor condiții considerate restrictive.

De ce este considerată insuficientă legea actuală

Deputatul USR și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că actuala definiție din Codul Penal nu mai corespunde contextului social contemporan. „Infracţiunea de hărţuire sexuală nu mai reflectă, aşa cum este ea definită în Codul penal, realităţile din societatea contemporană şi formele moderne prin care comportamentele abuzive se pot manifesta”.

În forma actuală, legislația sancționează hărțuirea sexuală doar dacă există o relație de muncă sau similară și dacă solicitările sunt repetate. „Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare”, se menționează în Codul Penal. Această abordare limitează intervenția penală, chiar și în situații în care presiunea exercitată este evidentă și produce teamă victimei.

Cum propune proiectul schimbarea definiției hărțuirii

Inițiativa legislativă propune extinderea incriminării și în afara relațiilor profesionale, eliminând condiția repetitivității în anumite situații. Astfel, o singură faptă ar putea fi sancționată dacă implică presiuni care induc o stare de temere.

„Femeile şi fetele din România trebuie să fie în siguranţă. Hărţuirea sexuală este o infracţiune care, astăzi, e legată de existenţa unei relaţii de muncă şi care trebuie să fie repetată pentru a fi sancţionată”, mai scrie Diana Buzoianu. Declarația subliniază necesitatea unei schimbări de paradigmă în modul de abordare juridică.

Proiectul introduce și situații specifice în care dezechilibrul de putere devine relevant, cum ar fi raporturile de autoritate sau dependență. În aceste cazuri, chiar o singură acțiune poate fi considerată suficientă pentru atragerea răspunderii penale, relatează Libertatea.

În ce condiții ar putea fi sancționată o singură faptă

Noua propunere legislativă vizează cazuri în care victima se află sub îngrijirea, educarea sau protecția agresorului, inclusiv în relații familiale. De asemenea, sunt incluse situațiile în care persoana vătămată se află într-o stare evidentă de vulnerabilitate.

Totodată, proiectul prevede sancționarea faptelor comise de mai multe persoane sau în contexte în care există o presiune psihologică accentuată. Dacă fapta are loc într-un cadru profesional, limitele de pedeapsă ar urma să fie majorate cu jumătate.

Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
Politică
Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
Nicușor Dan, despre scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR. Ar vota un premier dintr-o astfel de alianță? Ce a răspuns președintele
Politică
Nicușor Dan, despre scenariul PSD-AUR sau PNL-AUR. Ar vota un premier dintr-o astfel de alianță? Ce a răspuns președintele
Olguța Vasilescu a anunțat câți angajați de la Primăria Craiova vor fi dați afară, după reforma lui Bolojan: „Trebuie să plece acasă”
Politică
Olguța Vasilescu a anunțat câți angajați de la Primăria Craiova vor fi dați afară, după reforma lui Bolojan: „Trebuie să plece acasă”
Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)
Politică
Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)
Ședință la Palatul Victoria. Ordonanța pe carburanți a provocat haos în guvern UPDATE
Politică
Ședință la Palatul Victoria. Ordonanța pe carburanți a provocat haos în guvern UPDATE
Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”
Politică
Sorin Grindeanu s-a plâns de Ilie Bolojan la Bruxelles. „Nu e bun. Nu vrem asta”
Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
Politică
Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
Mirabela Grădinaru, interesată de tratarea dependențelor la copii. Partenera președintelui a discutat cu medicii români din SUA
Politică
Mirabela Grădinaru, interesată de tratarea dependențelor la copii. Partenera președintelui a discutat cu medicii români din SUA
Călin Georgescu: „Forțe din Europa de Vest vor să mă elimine fizic”. El s-a comparat apoi cu Iisus
Politică
Călin Georgescu: „Forțe din Europa de Vest vor să mă elimine fizic”. El s-a comparat apoi cu Iisus
20:37 - Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni
20:24 - Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
20:01 - Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
19:44 - Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
19:41 - O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
19:25 - Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
19:21 - Nicușor Dan a anunțat că va promulga legea bugetului așa cum a fost ea aprobată: „În secunda în care vine motivarea CCR, promulgăm legea” (VIDEO)
19:13 - Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
18:50 - Ce a spus Nicușor Dan despre o eventuală raționalizare a carburanților în România, pe viitor: „O să fie o dinamică” (VIDEO)
18:29 - Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)