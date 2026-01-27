B1 Inregistrari!
Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă

Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă

Ana Maria
27 ian. 2026, 14:59
Sursă foto: Hepta - Zuma Press / Liau Chung-ren
Cuprins
  1. Ce a declanșat alerta sanitară în India
  2. Ce este virusul Nipah și de ce este considerat extrem de periculos
  3. Cum se manifestă boala și cât durează până apar simptomele
  4. Unde au mai fost înregistrate focare cu virusul Nipah
  5. Ce măsuri au luat țările din Asia pentru a preveni răspândirea virusului

Un focar de virusul Nipah, una dintre cele mai letale boli infecțioase cunoscute, a reaprins temerile legate de apariția unei noi crize sanitare în Asia. Situația este atent monitorizată, după ce mai multe cadre medicale din statul indian Bengalul de Vest au fost confirmate cu această infecție rară, dar extrem de periculoasă.

Ce a declanșat alerta sanitară în India

Primele semnale de alarmă au apărut la începutul lunii, într-un spital privat din orașul Barasat, unde cinci angajați din sistemul medical au fost testați pozitiv pentru virusul Nipah. Starea unuia dintre pacienți este gravă, iar autoritățile sanitare au decis izolarea preventivă a peste o sută de persoane care ar fi putut intra în contact cu cei infectați, potrivit BBC.

Deocamdată, cazurile sunt limitate la teritoriul Indiei, însă experiențele anterioare au determinat o reacție rapidă din partea statelor vecine.

Ce este virusul Nipah și de ce este considerat extrem de periculos

Virusul Nipah este cunoscut pentru rata sa ridicată de mortalitate, care poate ajunge până la 75% în anumite focare. Lipsa unui vaccin sau a unui tratament eficient face ca orice apariție a bolii să fie tratată drept o urgență majoră de sănătate publică.

Infecția poate fi transmisă de la animale la oameni, în special prin contact cu porci sau lilieci fructivori, dar și prin consumul de produse contaminate. De asemenea, virusul se poate răspândi rapid prin contact direct cu o persoană infectată.

Din acest motiv, Organizația Mondială a Sănătății a inclus virusul Nipah pe lista agenților patogeni cu potențial epidemic major, alături de Covid-19 și virusul Zika.

Cum se manifestă boala și cât durează până apar simptomele

Intervalul dintre infectare și apariția primelor semne ale bolii este cuprins, în general, între 4 și 14 zile. În acest timp, unele persoane pot să nu prezinte simptome evidente.

În majoritatea cazurilor, debutul este marcat de febră, dureri musculare, cefalee, greață și disconfort la nivelul gâtului. Evoluția poate fi rapidă, iar pacienții pot dezvolta dificultăți respiratorii, stări de confuzie sau somnolență accentuată.

În cele mai grave situații, infecția duce la encefalită, o inflamație severă a creierului, care poate avea un deznodământ fatal.

Unde au mai fost înregistrate focare cu virusul Nipah

Virusul a fost identificat pentru prima dată la sfârșitul anilor ’90, în Malaezia, unde a afectat în special comunitățile implicate în creșterea porcilor. Epidemia s-a extins ulterior în Singapore, provocând peste 100 de decese și sacrificarea a aproximativ un milion de animale, cu efecte economice devastatoare.

Bangladeshul rămâne una dintre cele mai afectate țări, cu numeroase focare raportate după 2001. În India, virusul Nipah a mai apărut în Bengalul de Vest și în statul Kerala, unde, în 2018, majoritatea cazurilor confirmate s-au soldat cu decese.

Ce măsuri au luat țările din Asia pentru a preveni răspândirea virusului

Chiar dacă nu există cazuri confirmate în afara Indiei, mai multe state asiatice au decis să își consolideze mecanismele de prevenție. Thailanda, Nepal și Taiwan au reintrodus controale medicale pentru pasagerii care sosesc din zonele afectate.

În Thailanda, autoritățile verifică pasagerii pe aeroporturile internaționale din Bangkok și Phuket, solicitând completarea unor formulare de sănătate. Măsurile au fost extinse inclusiv în zonele naturale frecventate de turiști.

Nepalul a instituit controale suplimentare la frontierele cu India, iar în Taiwan, autoritățile sanitare analizează includerea virusului Nipah pe lista bolilor emergente cu risc major, ceea ce ar permite intervenții rapide și obligatorii.

