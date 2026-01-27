B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice

Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 13:54
Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Scenariu de coșmar în caz de război
  2. Sistemul medical s-ar putea confrunta cu o presiune uriașă
  3. Scenariu de coșmar potențat de obstacole politice și juridice

Scenariu de coșmar luat în considerare de responsabilii militari germani în contextul unui posibil atac rusesc, în următorii doi sau trei ani. Pentru armata germană, gestionarea unei astfel de situații ar fi extrem de provocatoare.

Scenariu de coșmar în caz de război

General-locotenentul Gerald Funke, șeful Comandamentului de Sprijin al Forțelor Armate Germane, avertizează că Rusia ar putea lansa un atac asupra NATO în următorii doi sau trei ani. Pentru Germania ar fi un scenariu de coșmar pentru că s-ar afla în centrul operațiunilor de ripostă a Alianței, scrie The Times. Într-un astfel de context, una dintre cele mai mari provocări ar fi logistica.

Armata germană s-ar putea confrunta cu probleme legate de capacitatea de deplasare rapidă a trupelor și echipamentelor militare către linia frontului. Potrivit generalului Funke, cel mai probabil, principalele rute rutiere și feroviare ar putea fi afectate de acte de sabotaj, atacuri cibernetice sau lovituri cu rachete. Iar acest lucru ar putea întârzia deplasarea forțelor de apărare spre punctele de contact.

„Pentru noi este esențial să menținem Germania ca hub logistic și să gestionăm liniile de aprovizionare cât mai eficient posibil. Asta înseamnă că, dacă o rută devine indisponibilă, trebuie să existe alternative funcționale”, a declarat generalul.

Comandamentul condus de Gerald Funke a fost înființat în urma procesului de reorganizare a forțelor armate germane, anul trecut. Între primele măsuri adoptate, generalul a inițiat și acorduri de rezervă cu operatorul feroviar național Deutsche Bahn. Acesta va pune la dispoziția armatei trenuri pentru transportul echipamentului militar în caz de necesitate.

Sistemul medical s-ar putea confrunta cu o presiune uriașă

O altă problemă, luată în considerare în acest scenariu de coșmar, este legat de capacitățile de îngrijire medicală. Într-un conflict armat cu Rusia numărul răniților ar fi, probabil foarte mare. Or, Bundeswehrul, armata germană, dispune doar de cinci spitale militare. Acestea au o capacitate totală de aproximativ 1.800 de paturi. Astfel, sistemul medical ar fi copleșit în cazul unui conflict de mare intensitate.

În acest, context, pentru a fae față unei eventuale crize, Comandamentul de Sprijin și Ministerul Federal al Sănătății au împărțit rețeaua de spitale civile în patru zone. Astfel, într-o situație de dificultate, aceste unități ar putea fi rezervate pentru tratarea răniților în caz de urgență.

„În Afganistan, am avut, din păcate, un număr mare de răniți, dar unul gestionabil. Acum trebuie să planific posibilitatea a mii de răniți pe zi. Cu cât analizezi mai atent acest scenariu, cu atât devine mai complex și mai greu de imaginat”, a spus Funke.

Având în vedere perspectivele, comandamentul condus de Funke lucrează la actualizarea unor mecanisme de apărare valabile în perioada Războiului Rece. Acestea ar permite, la nevoie, rechiziționarea pe scară largă a camioanelor, vagoanelor de tren, alimentelor și personalului. De asemenea, sunt avute în vedere capacitățile medicale și tot ceea este necesar pentru funcționarea unui sistem eficient în caz de război.

Scenariu de coșmar potențat de obstacole politice și juridice

Generalul Gerald  Funke a atras atenția și asupra lunor probleme ce rezidă din cadrul legislativ german. Anumite măsuri militare pot fi activate doar dacă două treimi dintre membrii Bundestagului votează pentru „starea de tensiune” sau „starea de apărare națională”. Un scenariu de coșmar va fi posibil posibil dacă nu va exista o astfel de majoritate.

O treime din locurile din parlamentul german sunt ocupate de formațiuni de extremă stângă sau de extremă dreaptă favorabile Rusiei. În acest context, analiștii avertizează că Germania ar putea avea nevoie de prea mult timp pentru a trece de la starea de pace la cea de criză.

Pe de altă parte, Germania are nevoie de reforme în domeniul militar. În decembrie 2025, camera superioară, Bundesrat, a aprobat o lege privind modernizarea serviciului militar, după ce aceasta fusese adoptată anterior de Bundestag. Anterior, ministrul Apărării, Boris Pistorius, a declarat că se așteaptă ca Bundeswehrul să recruteze aproximativ 20.000 de voluntari în acest an.

În luna ianuarie, armata germană a început să trimită chestionare tinerilor de 18 ani, ca parte a procesului de selecție pentru serviciul militar.

