Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 12:40
Bilanțul morților în urma protestelor antiguvernamentale din Iran a ajuns la peste 6.000, conform informațiilor confirmate. Datele au fost centralizate de un ONG specializat în drepturile omului.

Bilanțul morților din Iran

Un ONG de apărare a drepturilor omului a confirmat că există peste 6.000 de persoane care au murit în timpul protestelor care au zguduit Iranul. Potrivit sursei citate, bilanțul morților ar putea crește și mai mult, dat fiind că cifrele nu sunt finale. Reprezentanții ONG-ului anchetează, în continuare, alte 17.000 de posibile decese, informează AFP.

Organizaţiile de apărare a drepturilor omului denunţă o reprimare sângeroase a acestor manifestaţii. În acest context, arată, numărul victimelor represiunii este în continuă schimbare. Potrivit acestora, numărul deceselor ar putea fi mult mai mare. Evaluarea situației este dificilă, în condițiile din cauza întreruperii furnizării internetului, începând cu 8 ianuarie.

Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă în prezent că a verificat moartea a 6.126 de persoane. Dintre decesele înregistrate, este vorba despre 5.777 de manifestanţi, 86 de minori, 214 membri ai forţelor de securitate şi 49 de trecători. În total, organizația susține că încearcă să verifice pentru a confirma 17.091 decese.

Potrivit sursei citate, cel puţin 41.880 de persoane au fost arestate. Autorităţile au fost acuzate că arestează oameni răniţi direct din spitale. Aceste acuzații au fost respinse de Ministerul Sănătăţii iranian. Potrivit oficialilor guvernamentali cei care merg pentru îngrijiri medicale nu au de ce să se îngrijoreze.

Datele oficiale sunt diferite

Săptămâna trecută, autorităţile iraniene au oferit varianta proprie cu privire la numărul de decese. Potrivit datelor bilanțul morților prezentat de autoritățile guvernamentale de la Teheran indică 3.117 de decese. Un număr de 2.427  persoane decedate sunt membri ai forţelor de securitate sau trecători.

Canalul de opoziţie Iran International, cu sediul în străinătate, a înregistrat la rândul său peste 36.500 de persoane ucise. Organizația citează inclusiv documente clasificate şi surse securitare.

Un alt ONG, Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, a evocat o cifră de 3.428 de manifestanţi ucişi. Potrivit acestei surse, este posibil ca numărul să fie mai mare, ajungând, în total, la  25.000 de morţi.

