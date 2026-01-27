Macron a devenit ținta ironiilor din cauza ochelarilor pe care îi poartă. Premierul britanic, Keir Starmer, l-a imitat pe președintele francez la o emisiune televizată(VIDEO)

Premierul britanic, Keir Starmer, l-a ironizat pe președintele francez, Emmanuel Macron. El a apărut la un eveniment media de la Londra cu ochelari de soare spunând „bonjour”.

Keir Starmer, umor cu Macron

Keir Starmer a fost invitatul emisiunii The Political Party Live, o emisiune cu public filmată în sediul unui teatru din Londra. La un moment dat, Starmer își pune o pereche de ochelari de soare și se adresează audienței cu salutul francez „bonjour”.

Scena a fost gustată de publicul prezent la emisiune care izbucnește în hohote de râs. Premierul britanic a postat scena pe TikTok și a adăugat și un mesaj din celebrul film Top Gun: „Talk to me, Goose”.

Expresia se traduce, de regulă, prin „Vorbește-mi, Goose” și este o replică rămasă în istoria cinematografiei, adresată de personajul Maverick copilotului său, Goose, folosită pentru a cere informații sau susținere în timpul zborului.

@Emmanuel Macron

Și Trump a abordat tema ochelarilor lui Macron

Nu doar Starmer l-a ironizat pe Macron. Președintele american a ironizat, la Davos, alegerea omologului său francez de a purta ochelari de soare, în timpul discursului pe care Emmanuel Macron l-a ținut la Forumul Economic.

„L-am văzut ieri cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat? De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta.”, a spus Donald Trump.

Deși Macron nu a explicat motivul pentru care a purtat ochelari de soare în timpul discursului său, presa franceză a atribuit acest lucru unei afecțiuni medicale de care suferă.

Deși nu au lipsit zvonurile despre un conflict domestic din care Brigitte, soția președintelui francez, ar fi ieșit învingătoare.