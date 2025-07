Scene incredibile în Germania: o mașină a zburat și a aterizat pe o clădire. Un copil a fost grav rănit (VIDEO)

Un de 7 ani care se juca pe o trambulină a fost rănit grav, duminică, într-un accident petrecut în orașul Bohmte, din nord-vestul . O mașină scăpată de sub control a trecut printr-un gard, a traversat grădina unei case și a izbit copilul, înainte să „zboare” efectiv și să se oprească în acoperișul unui grajd aflat în apropiere, relatează .

Potrivit poliției, totul a început după ce șoferul, un bărbat de 42 de ani, a lovit o mașină parcată, a rupt un gard viu și a ajuns în curtea unei locuințe. Acolo, autoturismul a lovit copilul aflat pe trambulină, apoi, din cauza terenului denivelat, s-a ridicat de la sol și s-a înfipt direct în acoperișul clădirii aflate la circa 3 metri înălțime.

Șoferul și soția lui au fost răniți, iar copilul, pasager în mașină, a scăpat cu răni ușoare. Tot în vehicul se mai aflau alți doi copii, de 11 și 12 ani, precum și un adolescent de 13 ani. Toți au fost evaluați la fața locului, dar nu au avut nevoie de internare.

Zeci de pompieri și ambulanțe, inclusiv două elicoptere de salvare, au intervenit de urgență. Salvatorii au fost nevoiți să taie din acoperișul hambarului pentru a scoate mașina, care ulterior a fost coborâtă cu ajutorul unei macarale.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Până acum, nu a fost confirmată oficial cauza care a dus la pierderea controlului volanului.

A car dramatically crashed into a barn roof in Bohmte, Germany, on Saturday, injuring several people, including a seriously hurt seven-year-old boy.

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant)