Schemă de obținere a pașapoartelor românești. Autoritățile din Chișinău au descoperit o schemă prin care erau eliberate pașapoarte ilegale românești. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la o firmă care se ocupa cu astfel de activități.

de la Chișinău au descoperit o rețea prin care era facilitată obținerea ilegală de pașapoarte românești. Prin această schemă de obținere a pașapoartelor românești a fost estimat un prejudiciu de peste 6 000 000 lei moldovenești. A fost deschis o anchetă penală pentru .

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ( ) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 12 percheziții la mai multe persoane care prestau astfel de servicii.

„În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată într-un comunicat citat de Ziarul de Gardă.

Pentru serviciile prestate, firmele încasau comisioane în lei moldovenești, dar și în alte valute sau criptomonede. Banii încasați nu erau înregistrați în contabilitate și nu se achitau impozitele datorate statului.

Cine a beneficiat de această schemă

Potrivit informațiilor de la dosar, mai mulți cetățeni străini, majoritatea ruși, au apelat la o companie din Chișinău. Aceștia au obținut rapid, în prima fază, cetățenia Republicii Moldova. Ulterior, actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru ca solicitanții, în mare parte cetățeni ai Federației Ruse, să obțină și cetățenia română.

De menționat că, în aprilie 2024 au avut mai multe percheziții în Câmpulung Moldovenesc. Potrivit Parchetului General, peste 1.700 de persoane din Ucraina, Federația Rusă, Moldova și alte state fost sovietice au obținut fraudulos acte de identitate românești. Anchetatorii au stabilit că aceste persoane falsificau certificatele de cetățenie română. O parte din documente erau copii ale unor certificate autentice, dar cu numele sau fotografia schimbate.

Printre cetățenii străini care au beneficiat de aceste documente, autoritățile suspectează că s-au strecurat și spioni ruși. Unii sunt bănuiți că ar fi furat chiar identitatea ucrainenilor morți în război.

În acest caz, au fost implicați funcționari dintr-un serviciu de evidență a populației și o primărie din județul Botoșani. Persoanele vizate sunt cercetate pentru luare de mită, fals informatic, dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.