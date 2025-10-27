B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română

Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 15:15
Schemă de obținere ilegală a pașapoartelor românești, la Chișinău. Mai mulți cetățeni ruși au primit cetățenia română
Sursa Foto: Pixabay

Schemă de obținere a pașapoartelor românești. Autoritățile din Chișinău au descoperit o schemă prin care erau eliberate pașapoarte ilegale românești. Anchetatorii au făcut mai multe percheziții la o firmă care se ocupa cu astfel de activități.

Schemă de obținere a pașapoartelor românești

Autoritățile judiciare de la Chișinău au descoperit o rețea prin care era facilitată obținerea ilegală de pașapoarte românești. Prin această schemă de obținere a pașapoartelor românești a fost estimat un prejudiciu de peste 6 000 000 lei moldovenești. A fost deschis o anchetă penală pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 12 percheziții la mai multe persoane care prestau astfel de servicii.

„În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse”, se arată într-un comunicat citat de Ziarul de Gardă.

Pentru serviciile prestate, firmele încasau comisioane în lei moldovenești, dar și în alte valute sau criptomonede. Banii încasați nu erau înregistrați în contabilitate și nu se achitau impozitele datorate statului.

Cine a beneficiat de această schemă

Potrivit informațiilor de la dosar, mai mulți cetățeni străini, majoritatea ruși, au apelat la o companie din Chișinău. Aceștia au obținut rapid, în prima fază, cetățenia Republicii Moldova. Ulterior, actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru ca solicitanții, în mare parte cetățeni ai Federației Ruse, să obțină și cetățenia română.

De menționat că, în aprilie 2024 au avut mai multe percheziții în Câmpulung Moldovenesc. Potrivit Parchetului General, peste 1.700 de persoane din Ucraina, Federația Rusă, Moldova și alte state fost sovietice au obținut fraudulos acte de identitate românești. Anchetatorii au stabilit că aceste persoane falsificau certificatele de cetățenie română. O parte din documente erau copii ale unor certificate autentice, dar cu numele sau fotografia schimbate.

Printre cetățenii străini care au beneficiat de aceste documente, autoritățile suspectează că s-au strecurat și spioni ruși. Unii sunt bănuiți că ar fi furat chiar identitatea ucrainenilor morți în război.

În acest caz, au fost implicați funcționari dintr-un serviciu de evidență a populației și o primărie din județul Botoșani. Persoanele vizate sunt cercetate pentru luare de mită, fals informatic, dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Tags:
Citește și...
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Externe
Un oraș din Europa a interzis Halloween-ul: „Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Externe
Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Externe
Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Externe
Fostul premier bulgar: „Dacă nu are loc o dezescaladare între Statele Unite și Rusia luna aceasta, războiul ne va bate la ușă”
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Externe
Caz șocant! Tânără de 23 de ani, găsită moartă în apartament, după un an! Singurele conversații erau cu Chat GPT
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Externe
Armata Statelor Unite este în alertă maximă. Un avion și un elicopter militar s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Externe
Rusia spune că au existat „tentative” de sabotare a dialogului său „constructiv” cu Statele Unite, în ceea ce privește Ucraina
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
Externe
Revoltă în Slovenia, după ce un bărbat agresat de un grup de romi a murit. Doi miniștri au demisionat
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Externe
„Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Externe
Maia Sandu spune că Republica Moldova ar fi pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, însă procesul este blocat. Iată care este motivul
Ultima oră
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”
15:37 - Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
15:32 - Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
15:14 - Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) este prăznuit pe 27 octombrie. De ce este considerat Ocrotitorul Capitalei
14:57 - Anda Adam, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” la „Asia Express”: „Nu am spus-o așa”/ „Știi cât de tare contează cum se montează?”
14:55 - Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
14:51 - Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
14:46 - Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile