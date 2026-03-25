Schimbare de guvern în Danemarca. Mette Frederiksen a demisionat după alegerile parlamentare

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 13:54
Mette Frederiksen Sursa Foto: Hepta
Mette Frederiksen, premierul în exercițiu, și-a prezentat demisia din fruntea guvernului danez, după alegerile parlamentare. Partidul Social-Democrat, din care face parte, a înregistrat un scor foarte slab.

Mette Frederiksen a demisionat din funcție

Premierul danez în exerciţiu şi-a înaintat miercuri demisia în faţa regelui, a doua zi după alegerile parlamentare. Mette Frederiksen a demisionat în contextul rezultatelor slabe înregistrate de Partidul Social-Democrat, din care face parte. Anunțul cu privire la demisia premierului a fost făcut de Palatul Regal de la Copenhaga într-un comunicat citat de AFP şi Reuters.

Odată demisia acceptată, conform procedurilor consituționale, regele se va consulta cu reprezentanții partidelor. Aceștia urmează să inițieze negocieri pentru formarea unui nou guvern, de coaliție. Discuțiile se anunță complicate, dat fiind configurația scenei politice, după alegeri.

Social-democraţii danezi au înregistrat cel mai slab scor, din 1903, obţinând 38 din cele 179 de locuri în parlament. A fost o scădere majoră raportat la cele 50 de locuri câştigate în urmă cu patru ani. Pe de altă parte, este foarte posibil ca Frederiksen să continue ca prim-ministru, fiind favorită la desemnare.

„Acesta este paradoxul alegerilor, acela că marele pierzător, Mette Frederiksen prim-ministrul, ea este favorita pentru a deveni şi viitorul prim-ministru”, a afirmat analistul politic Noa Redington.

Blocul de stânga deține 84 de mandate parlamentare

Blocul de stânga, condus de Mette Frederiksen, a obţinut în total 84 de locuri în Parlamentul danez. Alianța conduce, raportat la Blocul de dreapta, condus de Troels Lund Poulsen, liderul Partidului Liberal, care are 77 de mandate.

În acest context, ambele tabere au nevoie de sprijinul Moderaților, formațiunea ministrului de externe Lars Lokke Rasmussen pentru a face guvern. Moderații şi-au asigurat 14 locuri în parlament. Aând în vedere rezultatele și configurația parlamentului, este de așteptat ca Moderații să decidă forma viitorului guvern.

Liderii partidelor parlamentare vor avea miercuri tradiţionala dezbatere din a doua zi după alegeri. Vor urma întrevederi individuale cu regele, pentru a sugera un candidat la postul de premier.

