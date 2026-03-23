Schimbare majoră în turismul din Grecia, din cauza prețurilor tot mai mari

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 16:45
Foto: Pixabay.com
Prețurile tot mai mari au produs o schimbare vizibilă în comportamentul turiștilor care ajung în Grecia. Mulți au renunțat experiența unică a tavernelor și-și cumpără produse din supermarketuri, pe care le gătesc în hotel.

Cum s-a schimbat comportamentul turiștilor în Grecia

Un sondaj realizat de NielsenIQ și citat de ekathimerini.com arată că tot mai mulți turiști care își petrec vacanțele în Grecia renunță la taverne și restaurante și-și pregătesc mâncarea în hotel, cu produse luate din magazine și supermarketuri.

23% dintre turiști își pregătesc frecvent micul dejun, 19% își prepară prânzul, iar 15% – cina.

De asemenea, 41% dintre turiști își cumpără din magazine produsele pe care le consumă pe plajă.

Circa 45% aleg lanțurile mari de retail, 42% – magazinele locale, iar 26% – supermarketurile cu discount.

Comportamentul e preponderent la turiștii din Germania, România și Polonia, care și acasă preferă să cumpere mâncarea din magazine, decât să meargă la restaurant, mai scrie sursa citată.

Creșteri de vânzări pentru supermarketurile din insulele grecești

Astfel, vânzările supermarketurilor din insulele grecești au crescut cu până la 10%, în vreme ce vânzările în sectorul HoReCa au scăzut cu 3,4%.

Turiștii ajunși în Grecia cumpără din magazine, în general, fructe și legume, produse de patiserie, lactate, cereale, ciocolată și ulei de măsline. Dintre produsele nealimentare, predomină uleiul de bronzat.

