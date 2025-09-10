Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul

Un incident neobișnuit a avut loc în Italia, la în apropiere de Veneția. O sculptură de aur, semnată Carlo Pecorelli, a fost distrusă, după ce o fetiță curioasă, în vârstă de cinci ani, a fost atrasă de o pânză albă a lui Enrico Castellani, evaluată la aproximativ 200.000 de euro.

Este vorba despre sculptura „Atena Dorata”, o operă în formă de păianjen, din aur de 24 de carate, care a fost deteriorată accidental de copil. Dorindu-și să deseneze pe pânza lui Castellani, micuța s-a urcat pe sculptură și a rupt unul dintre picioarele păianjenului, conform cotidianului italian

Cuprins:

Ce a declarat creatorul sculpturii

Ce a anunțat Galeria Orler

Ce a declarat creatorul sculpturii

Potrivit presei italiene, Pecorelli a afirmat că pentru a fi reparată, sculptura necesită să parcurgă mai multe etape, iar acest lucru ar trebui făcut de către o firmă specializată.

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate. În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”, a explicat Carlo Pecorelli pentru cotidianul italian.

Bimba vede la preziosa «tela bianca» di Enrico Castellani e danneggia una scultura in oro per disegnarci sopra — Corriere della Sera (@Corriere)

Ce a anunțat Galeria Orler

Galeria Orler a transmis că de acum înainte, lucrurile vor fi mult mai bine organizate, iar publicul va fi mult mai supravegheat. De asemenea, părinții fetiței și Galeria Orler au ajuns la un acord, privind o anume despăgubire, însă acesta nu a fost dezvăluit.

„Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla. În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”, a mai spus Pecorelli.