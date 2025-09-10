B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul

Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul

Elena Boruz
10 sept. 2025, 09:27
Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
Sursă foto: Freepik

Un incident neobișnuit a avut loc în Italia, la galeria Orler din Jesolo, în apropiere de Veneția. O sculptură de aur, operă semnată Carlo Pecorelli, a fost distrusă, după ce o fetiță curioasă, în vârstă de cinci ani, a fost atrasă de o pânză albă a lui Enrico Castellani, evaluată la aproximativ 200.000 de euro.

Este vorba despre sculptura „Atena Dorata”, o operă în formă de păianjen, din aur de 24 de carate, care a fost deteriorată accidental de copil. Dorindu-și să deseneze pe pânza lui Castellani, micuța s-a urcat pe sculptură și a rupt unul dintre picioarele păianjenului, conform cotidianului italian Corriere della Sera.

Cuprins:

  • Ce a declarat creatorul sculpturii
  • Ce a anunțat Galeria Orler

Ce a declarat creatorul sculpturii

Potrivit presei italiene, Pecorelli a afirmat că pentru a fi reparată, sculptura necesită să parcurgă mai multe etape, iar acest lucru ar trebui făcut de către o firmă specializată.

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate. În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”, a explicat Carlo Pecorelli pentru cotidianul italian.

Ce a anunțat Galeria Orler

Galeria Orler a transmis că de acum înainte, lucrurile vor fi mult mai bine organizate, iar publicul va fi mult mai supravegheat. De asemenea, părinții fetiței și Galeria Orler au ajuns la un acord, privind o anume despăgubire, însă acesta nu a fost dezvăluit.

„Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla. În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”, a mai spus Pecorelli.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Externe
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Externe
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Externe
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
Externe
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
Externe
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Externe
O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
Externe
Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Externe
Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
Externe
Franța are un nou premier. Macron îl înlocuiește pe Francois Bayrou cu Sébastien Lecornu
Ultima oră
09:58 - Raluca Bădulescu, despre relația cu fostul soț: „Suntem familie, o să rămânem familie toată viața”
09:55 - Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
09:50 - Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
09:36 - Cum să reduci factura la electricitate. Echipamentele casnice care încarcă consumul de curent
09:35 - Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine este noua iubită a juratului de la MasterChef (FOTO)
09:14 - Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
09:05 - Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umorul negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat