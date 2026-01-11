B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)

Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)

Adrian Teampău
11 ian. 2026, 21:47
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Foto: captură Twitter
Cuprins
  1. Ramzan Kadîrov suferă de insuficiență renală
  2. Ce se întâmplă în Cecenia

Ramzan Kadîrov, liderul pro-rus al Ceceniei, se confruntă cu grave probleme de sănătate, astfel că se caută un înlocuitor care să preia conducerea țării. Informația a fost dezvăluită de surse din cadrul Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării din Ucraina.

Ramzan Kadîrov suferă de insuficiență renală

Liderul Ceceniei suferă de insuficienţă renală şi este supus dializei, în mod regulat, susțin sursele din serviciile de informații ale Ucrainei, citate de  agențiile de presă ucrainene UNIAN şi Ukrinform. Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent în propriul său spital din Cecenia.

Potrivit reprezentanților Serviciului de Informaţii Militare (GUR) membrii familiei acestuia s-au adunat la căpătâiul său, semn că starea sa de sănătate este tot mai rea. GUR a adăugat că se caută un înlocuitor pentru liderul cecen. Kadîrov conduce Cecenia cu o mână forte încă din 2007 și este un aliat important al lui Vladimir Putin.

Printre candidaţi s-ar afla, potrivit surselor citate de UNIAN, fiul cel mare al lui Kadîrov, Ahmat. Acesta nu este singurul pretendent. Este posibil ca țara să fie dată pe mâna şefului guvernului cecen, Magomed Daudov, sau a comandantului detaşamentului „Ahmat”, Apti Alaudinov. Acesta are avantajul că are o armată cu care să se impună, în cazul unei dispute pe succesiune.

În ianuarie, şeful Ceceniei l-a numit pe fiul său Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcţia de viceprim-ministru interimar al republicii. Tânărul și-a păstrat, în acelaşi timp, funcţia de ministru al sportului.

Ce se întâmplă în Cecenia

La sfârşitul anului trecut, mai multe mass-media au relatat despre o presupusă spitalizare a şefului Ceceniei la Moscova. Nu a existat, însă, nici o confirmare oficială. Neoficial se vorbea că, pe 24 decembrie Ramzan Kadîrov trebuia să participe, în capitala Rusiei, la o ședință a Consiliului de Stat, alături de Vladimir Putin. În cursul nopții însă, starea sa s-ar fi deteriorat brusc.

El a fost transportat de urgență, cu un vehicul de reanimare, la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale ruse. Potrivit unor surse citate de presă, medicii „l-au scos cu greu din stare critică”.

Pentru Kremlin, moartea șefului cecen ar complica problemele din zonă. Se pare că Moscova nu are un plan clar în cazul dispariției acestuia. De altfel, informațiile despre starea sănătății lui sunt ținute la secret tocmai pentru a nu agita spiritele.

Kadîrov ar vrea să întemeieze o dinastie în Cecenia și, în contextul zvonurilor despre starea sa de sănătate, și-a numit fiul interimar adjunct al șefului guvernului. A fost un semnal de natură simbolică prin care liderul cecen a vrut să spună care este dorința sa. Pe de altă parte, există și un impediment. Legea rusă prevede o vârstă minimă de 35 de ani pentru a prelua conducerea republicii, iar fiul lui Kadîrov nu îndeplinește această condiție.

Tags:
Citește și...
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Externe
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Externe
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Externe
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Externe
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Maduro face primele declarații de când a ajuns în închisoarea americană. Ce le-a transmis susținătorilor săi
Externe
Maduro face primele declarații de când a ajuns în închisoarea americană. Ce le-a transmis susținătorilor săi
Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine
Externe
Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Externe
Comitetul Nobel îl lasă cu buzele umflate pe Trump. Premiul pentru pace nu poate fi obținut la mâna a doua
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Externe
Gest cu încărcătură simbolică la Ambasada Iranului din Londra. Drapelul Republicii Islamice înlocuit cu steagul fostei monarhii (VIDEO)
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Externe
Atac mortal în Statele Unite. Șase persoane au fost omorâte în Mississippi. Autoritățile au arestat un suspect
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Externe
Atrocitățile războiului din Ucraina. Mercenar african folosit de ruși pe post de bombă umană (VIDEO)
Ultima oră
22:19 - Șefa Curții de Apel București vrea o întâlnire cu Nicușor Dan. Ce inteționează să-i comunice președintelui
21:16 - Vremea geroasă ține elevii acasă. Mai multe școli își vor desfășura activitatea online
21:01 - Gala premiilor Globurile de Aur, la Hollywood. Vedetele care se luptă pentru râvnitele trofee
20:17 - Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
19:44 - Moarte suspectă la Bistrița. Tânăr, găsit fără viață în mansarda unui restaurant
19:25 - Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
18:27 - Protest inedit împotriva majorării impozitelor locale. Cum a răspuns un sucevean la măsura impusă de la guvern
17:47 - Gerul pune stăpânire pe țară în următoarele zile. Temperaturile vor scădea până la – 19 grade
17:04 - Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
16:37 - A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare