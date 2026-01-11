Ramzan Kadîrov, liderul pro-rus al Ceceniei, se confruntă cu grave probleme de sănătate, astfel că se caută un înlocuitor care să preia conducerea țării. Informația a fost dezvăluită de surse din cadrul Serviciului de Informaţii Militare al Ministerului Apărării din Ucraina.

Ramzan Kadîrov suferă de insuficiență renală

Liderul Ceceniei suferă de insuficienţă renală şi este supus dializei, în mod regulat, susțin sursele din serviciile de informații ale Ucrainei, citate de agențiile de presă ucrainene şi Ukrinform. Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, se află în prezent în propriul său spital din Cecenia.

Potrivit reprezentanților (GUR) membrii familiei acestuia s-au adunat la căpătâiul său, semn că starea sa de sănătate este tot mai rea. GUR a adăugat că se caută un înlocuitor pentru . Kadîrov conduce Cecenia cu o mână forte încă din 2007 și este un aliat important al lui Vladimir Putin.

Printre candidaţi s-ar afla, potrivit surselor citate de UNIAN, fiul cel mare al lui Kadîrov, Ahmat. Acesta nu este singurul pretendent. Este posibil ca țara să fie dată pe mâna şefului guvernului cecen, Magomed Daudov, sau a comandantului detaşamentului „Ahmat”, Apti Alaudinov. Acesta are avantajul că are o armată cu care să se impună, în cazul unei dispute pe succesiune.

În ianuarie, şeful Ceceniei l-a numit pe fiul său Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcţia de viceprim-ministru interimar al republicii. Tânărul și-a păstrat, în acelaşi timp, funcţia de ministru al sportului.

Ce se întâmplă în Cecenia

La sfârşitul anului trecut, mai multe mass-media au relatat despre o presupusă spitalizare a şefului Ceceniei la Moscova. Nu a existat, însă, nici o confirmare oficială. Neoficial se vorbea că, pe 24 decembrie Ramzan Kadîrov trebuia să participe, în capitala Rusiei, la o ședință a Consiliului de Stat, alături de Vladimir Putin. În cursul nopții însă, starea sa s-ar fi deteriorat brusc.

El a fost transportat de urgență, cu un vehicul de reanimare, la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale ruse. Potrivit unor surse citate de presă, medicii „l-au scos cu greu din stare critică”.

Pentru Kremlin, ar complica problemele din zonă. Se pare că Moscova nu are un plan clar în cazul dispariției acestuia. De altfel, informațiile despre starea sănătății lui sunt ținute la secret tocmai pentru a nu agita spiritele.

Kadîrov ar vrea să întemeieze o dinastie în Cecenia și, în contextul zvonurilor despre starea sa de sănătate, și-a numit fiul interimar adjunct al șefului guvernului. A fost un semnal de natură simbolică prin care liderul cecen a vrut să spună care este dorința sa. Pe de altă parte, există și un impediment. Legea rusă prevede o vârstă minimă de 35 de ani pentru a prelua conducerea republicii, iar fiul lui Kadîrov nu îndeplinește această condiție.