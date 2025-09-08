B1 Inregistrari!
Serviciile secrete ucrainene: Războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident

Selen Osmanoglu
08 sept. 2025, 07:57
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor secrete militare ucrainene, a estimat că războiul RusiaUcraina ar putea lua sfârșit până la finalul anului 2026, însă acest lucru depinde de consolidarea sancțiunilor și de un sprijin mai consistent al Occidentului pentru Kiev.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Ucraina face tot posibilul”

Ce s-a întâmplat

„Există indicatori externi și interni, situația economică din Rusia, pierderile sale, dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus Iusov într-un interviu acordat postului Novini, citat de Adevărul.

El este de părere că războiul s-ar putea încheia până la finalul anului 2026 dacă presiunea economică asupra Rusiei se intensifică, dacă Ucraina primește mai mult sprijin financiar și militar din partea Occidentului și dacă partenerii internaționali ai Kievului adoptă o poziție mai fermă.

„Ucraina face tot posibilul”

„Analizând toți acești factori, se pot trage anumite concluzii. Dar adevărul rămâne: Ucraina face tot posibilul, și chiar imposibilul, pentru a pune capăt just acestui conflict cât mai curând posibil”, a mai spus Andrii Iusov.

El a mai adăugat că Rusia produce lunar aproximativ 2.700 de drone Shahed și așa-numite „drone-momeală”. Cu toate că acestea din urmă provoacă puține pagube, ele complică semnificativ apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Tags:
