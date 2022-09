Secretarul de stat american Antony Blinken, în Ucraina

a făcut astăzi o călătorie neanunțată în Ucraina. Este a doua sa vizită în ţara vecină de la invazia Rusiei, în urmă cu mai bine de șapte luni, informează .

cu omologi ucraineni iar vizita vine atât în contextul în care Ucraina a lansat o contraofensivă menită să recupereze zonele ocupate de Rusia în sudul țării dar şi cu o reuniune a Grupului de contact pentru apărare din Ucraina, găzduită de secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, la baza aeriană Ramstein din Germania.

Cei doi oficialii americani de cel mai înalt nivel au călătorit în această țară chiar de la începutul războiului, din luna februarie.

Tot astăzi, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, s-a întâlnit cu omologul său american Austin și cu șeful Statului Major interarme, Mark Milley, la baza Rammstein din Germania.

I had a very productive & inspiring meeting with at plans to organize a training based on NSPA standards for 🇺🇦 Defence Procurement Agency.

BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov)