Șeful Comandamentului Sud al IDF a intrat în Gaza pentru evaluarea situației. Premierul Netanyahu: Nu Israelul a început acest război, dar Israelul îl va câștiga (VIDEO)

Șeful Comandamentului Sud al IDF, generalul-maior Yaron Finkelman, a intrat, luni, în Fâșia Gaza cu forțele terestre pentru a efectua o evaluare a situației, a transmis armata, informează publicația .

Mai multe trupe au intrat, luni, în Fâșia Gaza, în timp ce IDF își extinde operațiunile la sol.

„Forțele IDF continuă operațiunile la sol pentru a îndeplini obiectivele războiului”, spune IDF.

