Externe » Premieră în războiul din Marea Neagră. Submarin rusesc din clasa Kilo avariat de o dronă ucraineană

Premieră în războiul din Marea Neagră. Submarin rusesc din clasa Kilo avariat de o dronă ucraineană

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 22:36
Submarin din Clasa Kilo Sursa foto b1tv.ro
Cuprins
  1. Premieră în război, în Marea Neagră
  2. Ucraina a distrus mai multe nave rusești

Premieră în război, în Marea Neagră. Ucraina anunță că a avariat un submarin rusesc din clasa Kilo, ancorat în portul Novorossisk cu o dronă de tip Sub Sea Baby.

Premieră în război, în Marea Neagră

Avarierea unui submarin din clasa Kilo reprezintă o premieră în război, în Marea Neagră, conform anunțului venit din Ucraina. Forțele militare ale Kievului au lansat, pentru prima dată, un atac cu o dronă navală asupra unui astfel de dispozitiv. Reprezentanții ucraineni au dat asigurări că lovitura a provocat „pagube critice”, scoțându-l din serviciu, relatează AFP. Rusia nu a reacţionat imediat după anunţul ucrainean.

„Pentru prima oară în istorie, drone submarine de tip) Sub Sea Baby au aruncat în aer un submarin rus (de clasa Kilo – n. red.). În urma exploziei, submarinul a suferit pagube critice şi a fost scos din serviciu”, au anunțat pe Telegram Serviciile ucrainene de securitate SBU.

Submarinele militare din clasa Kilo sunt nave propulsate de motoare diesel-electrice (non-nucleare) proiectate pentru mai multe tipuri de operațiuni. Ele sunt destinate patrulării anti-navă și anti-submarin, misiunilor de recunoaștere și operațiunilor de minare. Sunt apreciate deoarece sunt foarte silențioase și necesită costuri de operare relativ mici. Aceste nave sunt tutilizate  de Marina Rusă și exportate în diverse țări.

Acest tip de submarin de atac convenţional este fabricat din anii ’80. Potrivit unor analişti militari, Rusia deţine peste 30 de submarine de clasa Kilo.

Ucraina a distrus mai multe nave rusești

Avarierea unui submarin militar reprezintă o premieră în război, în Marea Neagră. De la începutul conflictului, în februarie 2022, Ucraina a lovit în mai multe rânduri, cu drone sau rachete, nave rusești în apele Mării Negre. De teama acestor atacuri, marina Rusă a decis să-și retragă navele militare în partea de est a mării, pentru a le proteja.

De altfel, Kievul a atacat porturi ruseşti la Marea Neagră, inclusiv Novorossisk. Aici, în vecinătatea acestui port se află un important terminal petrolier care a fost nevoit să-şi întrerupă activitatea. S-a întâmplat la sfârşitul lui noiembrie, în urma unui atac cu dronă navală.

La sfârşitul lui noiembrie şi începutul lui decembrie, Ucraina a atacat mai multe nave petroliere din așa numita flotă fantomă a Rusiei. Este vorba despre nave folosite pentru a încălca sancțiunile privind vânzarea de petrol rusesc.

De partea cealaltă, Rusia bombardează, cu regularitate, portul ucrainean Odesa. În ultimele zile au fost lovite trei nave turcești, în ultimele zile.

