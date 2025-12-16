B1 Inregistrari!
Bărbat amenințat cu interdicție pe un an după ce a cumpărat dintr-un magazin zeci de cărucioare cu globulețe de Crăciun

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 15:25
Sursa foto: Freepik
Patronul unui restaurant a fost amenințat cu interdicția pe un an de reprezentanții unui magazin de grădinărit, după ce a cumpărat de la ei cărucioare întregi cu globulețe de Crăciun. Patronul spune că amenințarea a fost disproporționată, pentru că oricum nu lăsa magazinul fără stoc pentru alți cumpărători. Într-un final, reprezentanții magazinului și-au recunoscut greșeala și au cerut scuze pentru tonul folosit.

Cum a ajuns bărbatul să cumpere mii de globulețe de Crăciun

Ruben Robeyns are un bar-restaurant în Hasselt, Belgia, și s-a apucat să-l decoreze de Crăciun. El a calculat că are nevoie de 5.000 de globuri pentru a termina o arcadă de la intrare.

„Am început să lucrăm și ne-am dat seama că avem nevoie de mult mai multe globuri”, a spus el, potrivit 7sur7.be.

Unul dintre angajații barului a găsit o ofertă la un magazin de grădinărit din același oraș, așa că s-au dus acolo la cumpărături.

„Magazinul oferea 20 de culori diferite de globuri. Am ales 10, care se potriveau conceptului nostru. Așa nici nu epuizam stocul cu o singură culoare. N-aveam cum să lăsăm magazinul fără globulețe”, a mai spus patronul barului.

Dați afară din magazin și amenințați

„I-am întrebat dacă putem cumpăra un palet și ne-au refuzat imediat, așa că am umplut pur și simplu cărucioarele. Am ajuns la 16 cărucioare. Managerul magazinului s-a apropiat de angajatul meu și i-a spus că nu poate lua ultimul cărucior și că trebuie să plece imediat. Nu i-a cerut, ci i-a dat un ordin. (…)

Ne-a zis chiar să-i dăm înapoi cărucioarele pe care le plătisem deja și le dusesem la mașină. Noi am refuzat, că le plătisem. Nu e ca și cum am fi golit magazinul, încă erau vitrinele pline. Avem chiar și fotografii care dovedesc asta”, a spus Ruben Robeyns.

La câteva zile după, Ruben a primit o scrisoare de la magazinul de grădinărit: „Am primit un avertisment oficial: dacă o facem din nou, o să fim interziși în toate magazinele lor timp de un an. La început, am crezut că e o neînțelegere, dar de fapt era ceva foarte grav”.

Ruben a răspuns magazinului, invitând reprezentanții lui să-i vadă barul frumos amenajat: „M-a deranjat cel mai mult a fost tonul pe care l-au folosit, au fost inutil de amenințători”.

Până la urmă, magazinul a realizat eroarea și a prezentat scuze.

