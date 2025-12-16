B1 Inregistrari!
Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor

Grevele din aeroporturile europene. Cum se pot strica vacanțele românilor

Adrian A
16 dec. 2025, 15:01
Cuprins
  1. Greve pe aeroporturile din Italia
  2. Se oprește lucrul și în Marea Britanie
  3. Probleme și în zona Scandinaviei
  4. Se opresc și aeroporturile din Spania
  5. Impactul asupra călătorilor români
  6. Contextul european al grevelor

Perioada sărbătorilor se anunță una complicată pentru cei care vor să călătorească. Pe marile aeroporturi din Europa se anunță greve, pe fondul salariilor mici și al condițiilor de lucru precare. Românii care călătoresc din și în Italia, Marea Britanie sau Spania ar putea avea parte de întârzieri.

Greve pe aeroporturile din Italia

Prima dintre grevele anunțate în decembrie este cea de pe aeroporturile din Italia. Greva de miercuri, programată între orele 13:00 – 17:00, va fi inițiată de personalul de la sol, angajații companiilor aeriene, dar și controlorii de trafic responsabili pentru spațiul aerian din jurul Romei, și ar putea provoca întârzieri în aeroporturile din întreaga țară. Aceasta ar putea provoca perturbări pe tot parcursul zilei, cu cozi mai lungi la check-in și preluarea bagajelor, în principalele aeroporturi din Milano, Roma, Veneția, Catania sau Napoli.

Se oprește lucrul și în Marea Britanie

În următoarea perioadă s-au anunțat greve și pe aeroporturile din Marea Britanie. Angajații vor opri lucrul din 19 până în 22 decembrie, dar și în data de 26 până în 29 decembrie. Aeroportul Luton va fi cel mai afectat, acolo unde angajații de la sol ai companiei EasyJet vor intra în grevă. Pot exista potențiale întârzieri cu check-in-ul și preluarea bagajelor.

Probleme și în zona Scandinaviei

De asemenea, din 22 și până în 24, dar și 26 decembrie, însoțitorii de bord ai Serviciilor Scandinave Aeriene vor iniția o acțiune de grevă. Zborurile spre principalele destinații precum Copenhaga, Stockholm sau Oslo ar putea fi afectate.

Însoțitorii de zbor protestează față de salariile mici, care i-au determinat să apeleze la bănci de alimente atunci când călătoresc spre destinațiile scandinave, mai scumpe, potrivit sindicatului.

Se opresc și aeroporturile din Spania

Până în data de 31 decembrie, grevele continuă și în Spania. În zilele de miercuri, vineri, sâmbătă și duminică, între orele 5:00 – 9:00, dar și între orele 12:00 – 15:00, precum și de la 21:00 până la miezul nopții, personalul de la sol al companiei Azul Handling, parteneră cu sucursala Ryanair din Spania, a organizat greve frecvent încă din vară.

Astfel, pasagerii companiei Ryanair ar putea avea parte de cozi mai lungi la serviciile de check-in și reluarea bagajelor, pe aeroporturi precum Alicante, Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela sau Valencia.

Impactul asupra călătorilor români

Având în vedere că un număr semnificativ de români călătoresc în perioada sărbătorilor de iarnă, oficialii de la noi au recomandat turiștilor să verifice în prealabil starea zborurilor și să fie pregătiți pentru eventuale întârzieri sau anulări.

Contextul european al grevelor

Grevele din sectorul transporturilor nu sunt un fenomen nou în Europa. În ultimii ani, sindicatele din diverse țări au organizat greve pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de condițiile de muncă, salarii și siguranța locului de muncă. Aceste mișcări sunt adesea rezultatul negocierilor eșuate între sindicate și angajatori, iar impactul lor asupra economiei și societății este semnificativ.

În Franța, de exemplu, grevele din sectorul transporturilor sunt frecvente și adesea bine organizate. Sindicatele franceze sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a mobiliza un număr mare de angajați, ceea ce le conferă o putere considerabilă în negocieri. În Germania, sindicatele sunt de asemenea puternice, iar grevele sunt văzute ca un instrument legitim de a obține concesii din partea angajatorilor.

