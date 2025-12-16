B1 Inregistrari!
Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase

Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 14:38
Cuprins
  1. Accident mortal în timpul montării ornamentelor de Crăciun
  2. Intervenția autorităților, fără rezultat pentru una dintre victime
  3. Anchete deschise după incident

Un accident grav de muncă a avut loc în județul Bacău, chiar înainte de sărbători, soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Cei doi munceau la montarea instalațiilor de Crăciun pe proprietatea angajatorului lor, într-o localitate din zona rurală, când o clipă de neatenție a avut consecințe fatale.

Accident mortal în timpul montării ornamentelor de Crăciun

Tragedia s-a produs luni, 15 decembrie, în localitatea Lupești, comuna Mănăstirea Cașin. Doi bărbați, în vârstă de aproximativ 40 și 44 de ani, desfășurau lucrări de montare a ornamentelor luminoase în gospodăria șefului lor. Pentru a fixa instalațiile la înălțime, aceștia foloseau o scară metalică, scrie Adevărul.

Potrivit primelor informații, în timpul manevrării scării, aceasta ar fi atins un cablu electric de tensiune medie aflat sub curent. Contactul accidental cu linia electrică a provocat o electrocutare extrem de puternică. Impactul a fost devastator pentru muncitorul de 40 de ani, care nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Intervenția autorităților, fără rezultat pentru una dintre victime

Martorii prezenți la fața locului au sunat imediat la numărul unic de urgență 112. Echipajele de intervenție au ajuns rapid în zonă, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru bărbatul de 40 de ani, acesta fiind declarat decedat la fața locului.

Cel de-al doilea muncitor, în vârstă de 44 de ani, a suferit răni în urma electrocutării și a fost preluat de ambulanță. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate, starea sa fiind monitorizată de medici.

Anchete deschise după incident

În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Oamenii legii urmează să analizeze dacă au fost respectate procedurile de siguranță și dacă lucrările se desfășurau conform normelor legale.

Mai mult, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au demarat verificări pentru a stabili dacă activitatea se desfășura în timpul programului de lucru și dacă incidentul poate fi încadrat ca accident de muncă. Aceștia vor analiza respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv cele privind lucrul la înălțime și intervențiile în apropierea liniilor electrice.

